Vítima fatal de acidente em Sena sofreu traumatismo craniano; sepultamento será nesta quinta

O começo da noite desta quarta-feira (8) foi marcado por mais um acidente trágico na cidade de Sena Madureira. O autônomo Adão Araripe Santana, 49 anos, perdeu a vida após um choque entre duas motocicletas. Segundo consta, ele sofreu traumatismo craniano em função de uma forte pancada na cabeça.

Restou apurado que Adão conduzia uma motocicleta sentido centro/bairro quando chegou a colidir com outra moto na ladeira que dá acesso ao bairro Ana Vieira.

VEJA MAIS: Acidente fatal por causa de seta deixa homem morto e mulher ferida no interior do Acre

Na manhã de hoje, o 8º Batalhão da Polícia Militar emitiu uma nota esclarecendo os fatos:

“No dia 8 de outubro, por volta das 19 horas, no bairro Ana Vieira, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas que trafegavam no mesmo sentido, vindo uma das motocicletas a colidir violentamente na traseira do outro veículo, onde resultou em duas pessoas feridas que foram socorridas pelo SAMU. Devido ao impacto, um homem de 49 anos sofreu traumatismo craniano, vindo a óbito. Foi realizado teste de etilômetro no outro condutor e o mesmo não havia ingerido bebida alcoolica. A perícia técnica compareceu ao local para realizar os procedimentos”.

O corpo de Adão Araripe está sendo velado na casa de seus pais, no bairro Eugênio Areal e será sepultado às 16 horas desta quinta-feira no cemitério São João Batista.