Vitor Belfort ficou “irreconhecível” após procedimento; entenda riscos

Escrito por Metrópoles
vitor-belfort-ficou-“irreconhecivel”-apos-procedimento;-entenda-riscos

O influenciador e ex-lutador Vitor Belfort surpreendeu os fãs ao aparecer nas redes sociais com o rosto bastante inchado. E o motivo está longe de ser o habitual, afinal, não foi por causa de uma luta, e sim devido a cuidados de beleza.

O lutador passou por um procedimento estético. Ele exibiu os olhos quase fechados por causa de um edema neste sábado (18/10), e revelou que fez um implante capilar, tendo como um dos efeitos o inchaço no rosto. O objetivo dele é ficar com o cabelo mais preenchido.

Publicação de Vitor Belfort

“Eu sei que vocês devem estar pensando que o Vitor voltou para  o UFC. Mas, calma aí, o adversário dessa vez foi outro. Foi um implante capilar. O médico só falou que meu cabelo ia ficar top, cabelo novo e visual novo. Só que esqueceu de avisar que eu ia sair parecendo o Rocky Balboa depois da revanche”, comentou nas redes sociais.

A médica dermatologista Olívia Ribeiro, especialista em tricologia e transplante capilar, explica que existem alguns riscos que são do procedimento especificamente, como o que Belfort teve. Além disso, hematomas e até necrose podem surgir.

“Como o transplante capilar é uma cirurgia, como qualquer procedimento cirúrgico, tem riscos de infecção, trombose venosa profunda e de complicações com anestesia”, prossegue. “O que vai minimizar e impedir que esses riscos aconteçam é uma boa avaliação pré-operatória, o que ajuda a entender e saber todas as questões de saúde do paciente antes de operar.”

transplante capilar implante

A médica ainda destaca que é importante operar com um cirurgião e equipe experientes para evitar complicações. “A cirurgia deve ser feita em um ambiente adequado, cirúrgico e controlado com esterilização e liberação de Anvisa, dentro de um centro cirúrgico com todo o aparato de segurança.”

Recuperação

A expert emenda que o pós-operatório do transplante capilar é “tranquilo”. Nas primeiras 72 horas, exige repouso relativo, bem como evitar atividade física muito intensa e calor.

“É necessário se hidratar e se alimentar bem. Nos primeiros dias, é indicado antibiótico e anti-inflamatório quando necessário. Cuidados para não ter trauma, evitando bater a cabeça. A alimentação deve ser balanceada”, encerra.

