Vitor Roque é o jogador mais valioso do Brasil, aponta pesquisa

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, foi apontado como o jogador de maior valor de mercado do futebol brasileiro em 2025, de acordo com o mais recente relatório do CIES Football Observatory (Centro Internacional de Estudos do Esporte), divulgado em outubro desse ano.

Leia também

O levantamento, que estima o valor de transferência dos atletas com base em fatores como idade, desempenho, tempo de contrato, posição e potencial de crescimento, avalia o passe de Vitor Roque entre 66 milhões de e 77 milhões de euros (aproximadamente R$ 385 milhões a R$450 milhões).

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Vitor Roque comemorando gol pelo Palmeiras na goleada diante do Internacional

Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images 2 de 3

Vitor Roque

Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images

3 de 3

Vitor Roque comemorando gol pelo Palmeiras

Ricardo Moreira/Getty Images

O jogador do Palmeiras, nascido em 2005, é o único de um clube brasileiro a aparecer no ranking global entre os 25 mais valiosos, que reúne o atletas de 67 ligas ao redor do mundo. Na atual temporada, o camisa nove soma 18 gols marcados em 56 partida disputadas.

Outros brasileiros aparecem. Samuel Lino, do Flamengo, com valor entre 37 milhões de euros e 43 milhões de euros. Outros nomes de destaque incluem Yuri Alberto (Corinthians), Álvaro Montoro (Botafogo) e Kaio Jorge (Cruzeiro), todos com cifras superiores a 20 milhões de euros.

A lista também traz jovens promessas, como Rayan Vitor, do Vasco, e Ricardo Mathias, do Internacional, além de atletas já consolidados no cenário nacional, como Matheus Martinelli (Fluminense) e Cristian Olivera (Grêmio).

Sobre os jogadores internacionais, o grande destaque é Lamine Yamal, do Barcelona, na 1ª colocação, avaliado em até 383 milhões de euros, Erling Haaland, do Manchester City, pode chegar nos 265 milhões de euros, e Kylian Mbappé, do Real Madrid, em 213 milhões de euros.

Revelado pelo Cruzeiro, Vitor Roque ganhou destaque nacional pela velocidade e capacidade de decisão, tornando-se uma das principais promessas do futebol brasileiro nos últimos anos.

Com apenas 20 anos, o atacante já é visto como peça fundamental no projeto do clube e um dos nomes cotados para o futuro da Seleção Brasileira.