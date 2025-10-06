Vitor Roque faz post homofóbico em provocação ao São Paulo. Confira

Após a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, nesse domingo (5/10), Vitor Roque fez um post com conteúdo homofóbico nas suas redes sociais. O atacante do Verdão apagou a imagem logo na sequência.

Roque publicou uma foto de um tigre, animal que dá nome ao apelido do atacante (Tigrinho), após predar um veado (termo pejorativo usado contra homossexuais). Confira:

Logo após a publicação, a direção do Palmeiras conversou com Vitor Roque e deixou claro que este tipo de publicação não cabe no futebol. O jogador entendeu e retirou a postagem do ar imediatamente.

O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 x 2

O São Paulo abriu 2 x 0, mas viu o Palmeiras virar o confronto

Ramón Abatti e Luciano discutem no Brasileirão

Hernán Crespo, em coletiva, classificou a arbitragem do confronto como escandalosa

Em nota, o Palmeiras declarou que não apoia qualquer tipo de manifestação que possa contribuir para atos violentos no futebol e confirmou a converda com o atacante. Já o São Paulo repudiou veementemente a atitude do atleta.

Confira a nota do Palmeiras na íntegra:

Tão logo tomou ciência de uma publicação feita pelo atacante Vitor Roque em uma rede social, na noite deste domingo, a direção do Palmeiras conversou com o jovem jogador e lhe explicou que provocações como essa não cabem mais no futebol, pois podem gerar violência. O atleta entendeu e prontamente excluiu a imagem de sua conta.

Confira a manifestação do São Paulo:

O São Paulo Futebol Clube repudia qualquer tipo de manifestação que possa gerar violência, como essa infeliz postagem.

Líder

A vitória por 3 x 2, no Morumbis, deixou o time de Abel Ferreira na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 55 pontos e está empatado com o Flamengo, que perdeu para o Bahia nesse domingo (5/10). Isto acontece porque o Verdão tem uma vitória a mais, primeiro critério de desempate do torneio.