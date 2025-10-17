Vitória derrota Bahia e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

O Vitória conseguiu uma importante vitória na luta para deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio do Barradão, em Salvador, o Leão da Barra derrotou o Bahia por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (16), pela 28ª rodada da competição.
VITÓRIA DO VITÓRIIIAAAAAA! 🦁
CLÁSSICO SE GANHA! 🔥 E com gols de Renato Kayzer e Raul Cáceres, o Leão venceu o rival por 2-1.
O Rubro-Negro baiano duela agora com o Santos em uma partida de 6 pontos, na próxima segunda-feira, 20, na Vila Belmiro, às 21h30.
📸 Victor Ferreira… pic.twitter.com/ilsOgkowYY
— EC Vitória (@ECVitoria) October 17, 2025
Notícias relacionadas:
- Brasileiro: Palmeiras goleia Bragantino e permanece com folga na ponta.
- Seleção enfrentará Senegal e Tunísia em últimos amistosos de 2025 .
- Carioca aproveita prova de rua para visitar o Cristo pela primeira vez.
Com o triunfo, o Rubro-Negro permanece na 17ª posição, mas agora com 28 pontos. Já o Bahia permanece com 43 pontos, na 6ª colocação.
O primeiro tempo do clássico baiano foi muito equilibrado, com oportunidades criadas de lado a lado. Aos 24 minutos a equipe da casa conseguiu abrir o marcador, em gol de pênalti do centroavante Renato Kayzer. Mas o Bahia precisou de apenas 15 minutos para igualar o marcador, com bonito gol do atacante Tiago.
Na etapa final, aos 18 minutos, bola cruzada por Ramon desviou em Rezende e sobrou para Raúl Cáceres, que não perdoou diante de Ronaldo para garantir o triunfo do Leão da Barra.
Outros resultados:
Grêmio 2 x 0 São Paulo
Fluminense 1 x 0 Juventude