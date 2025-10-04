Vitória Strada abre o jogo sobre envolvimento com Bianca Andrade

A atriz Vitória Strada quebrou o silêncio nesta sexta-feira (3/10) ao falar pela primeira vez sobre o envolvimento que teve com Bianca Andrade, a Boca Rosa. A revelação ganhou repercussão depois que a influenciadora mencionou, no podcast “Match O Papo”, que as duas viveram um breve romance antes da participação de Strada no “Big Brother Brasil”.

Em entrevista ao jornal O Globo, a ex-BBB explicou que encara com leveza a curiosidade do público: “As pessoas adoram uma fofoca, é natural essa curiosidade. As pessoas sabem da minha vida. Lógico que eu não fico falando: ‘Olha, gente, quinta-feira passada eu fiz tal coisa’. Mas, quando sai alguma matéria, eu não me importo”, afirmou.

Bianca Andrade, a Boca Rosa Foto: BrazilNews Vitória Strada Foto: Globo/Manoella Mello Bianca Andrade e Vitória Strada curtem festa pré-Reveillon coladinhas Reprodução: Redes sociais Bianca Andrade e Diego Cruz Reprodução: Redes Sociais Vitória Strada e Daniel Rocha Reprodução: Instagram

Strada destacou ainda que a relação entre ela e Bianca se transformou em amizade sólida. “Eu e Bianca ainda somos amigas. Eu a admiro muito, ela é uma mulher incrível. Ela está namorando agora e temos total respeito pela vida uma da outra. Isso é o mais legal de tudo. Continuo e quero continuar sendo amiga dela”, disse a atriz.

Bianca já havia confirmado o romance em tom descontraído, ressaltando que hoje as duas mantêm apenas uma relação de amizade.

Namorando atualmente o ator Daniel Rocha, que inclusive defendia com unhas e dentes a amada durante o BBB, Vitória também aproveitou para refletir sobre a reação do público diante de sua orientação sexual. “O BBB trouxe um pouco essa compreensão de que sou atriz, bissexual, e tudo isso faz parte de mim. Eu não quero que nenhuma dessas caixinhas seja mais forte do que eu. […] Até hoje algumas pessoas falam: ‘Mas antes ela não estava com uma mulher?’. Isso é ser bissexual”, completou, ressaltando ver com estranheza a comoção do público com um assunto que deveria ser tratado, segundo a atriz, de forma mais natural.

Em 2023, as duas foram flagradas em um momento de descontração na festa de virada de ano em Pernambuco, abraçadas e trocando sorrisos. Na época, ambas estavam solteiras; Bianca tinha terminado o casamento com Fred Bruno e Vitória tinha acabado o noivado com a atriz Marcella Rica.