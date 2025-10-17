Vitória vence o clássico contra o Bahia e encerra jejum de uma década

Vitória e Bahia protagonizaram o tradicional clássico Ba-Vi nesta quinta-feira (16/10), no Barradão. O Leão, que não vencia o rival pelo Campeonato Brasileiro desde 2014, derrotou o Esquadrão de Aço por 2 x 1. Os gols foram marcados por Renato Kayser e Cáceres, para os donos da casa, e Tiago, para o Bahia.
O triunfo no clássico fez o time comandado por Jair Ventura somar mais três pontos na luta para fugir da zona de rebaixamento e diminuiu a vantagem do Santos, que ocupa a 17ª posição.
Tabu quebrado
O Leão da Barra não vencia o Bahia no Brasileirão há 11 anos. A última vitória havia sido justamente por 2 x 1, em 2014. Além disso, foi a primeira vez que o técnico Jair Ventura saiu vitorioso em um duelo contra uma equipe comandada por Rogério Ceni.
O Bahia segue sem vencer o Vitória como visitante no Campeonato Brasileiro disputado no formato de pontos corridos. O Esquadrão de Aço nunca derrotou o rival no Barradão.
Jogo
O Vitória levou perigo logo nos primeiros lances da partida. Com dois minutos de jogo, Raúl Cáceres recebeu em profundidade e bateu cruzado, mas não marcou.
Aos 22 minutos, o árbitro Anderson Daronco assinalou pênalti para o Vitória. Ramon cruzou na área e Arias tocou a bola com o braço. Na cobrança, Renato Kayser bateu firme no canto esquerdo e abriu o placar. O atacante não marcava há dois meses.
O Bahia empatou nos minutos finais do primeiro tempo com o jovem atacante Tiago, de 20 anos. Após bela jogada de Acevedo, o jogador arrancou por dentro e finalizou. A bola desviou na defesa e sobrou para o Pivete de Aço, que completou para o gol.
No início do segundo tempo, o Vitória perdeu uma grande chance. Dudu recebeu na entrada da área, deu um belo drible e ficou frente a frente com Ronaldo. Na finalização, o goleiro defendeu e manteve o empate.
O Bahia quase deixou tudo igual no Ba-Vi aos 42 minutos do segundo tempo. No final do clássico, Ruan Pablo avançou pela direita e cruzou firme para a área. A bola desviou em Cáceres e foi em direção ao gol aberto. O goleiro Lucas Arcanjo já estava rendido, mas Camutanga tirou o que seria o empate do Bahia em cima da linha.
Próximos compromissos
Na próxima rodada, o Vitória faz um confronto direto contra o rebaixamento. Na segunda-feira (20/10), o Leão da Barra enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, às 21h.
O Bahia, que perdeu a chance de subir para a quinta colocação, volta a campo no domingo (19/10), às 20h30, para receber o Grêmio.