Vitória vence Santos na Vila e incendeia luta contra o rebaixamento

Pelo encerramento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebeu o Vitória na Vila Belmiro, nesta segunda-feira (20/10). Atuando longe de seus domínios, o Rubro-Negro marcou de pênalti no primeiro tempo com Matheuzinho e venceu por 1 x 0.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 31 pontos e está na 17ª colocação. A pontuação é a mesma do Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Peixe possui um jogo a menos, que será realizado em novembro, contra o Palmeiras.

Santos x Vitória – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Santos x Vitória – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Santos x Vitória – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

O jogo

Atuando em casa com o apoio da torcida, o Santos teve um pênalti marcado a seu favor logo no primeiro minuto. Lautaro Diaz disputou a bola e tentou finalizar. O atacante caiu na área e a arbitragem marcou penalidade máxima para o Peixe.

Porém, após verificar o lance no VAR, o árbitro anulou o pênalti alegando que Lautaro Diaz chutou a grama e posteriormente caiu. Aos 34 minutos, Gabriel Brazão saiu mal do gol e atingiu Renzo López. O jogador do Vitória caiu na área e precisou ser atendido.

Após alguns minutos, Rafael Klein foi chamado pelo VAR e assinalou pênalti a favor do Rubro-Negro. Matheuzinho deslocou Gabriel Brazão e mandou para o fundo das redes. O Vitória levou a vantagem para o intervalo.

O Santos voltou com mais vontade para o segundo tempo e se jogou ao ataque desde o início da etapa final. Porém, faltava levar perigo ao gol de Lucas Arcanjo, que não fez defesas difíceis ao longo dos 45 minutos finais.

Aos 27 minutos, o Santos perdeu um gol incrível. Igor Vinicius cruzou, Guilherme, sozinho na pequena área, furou a finalização de cabeça. O atleta se lamentou bastante em seguida. No fim da partida, o Vitória ainda colocou uma bola na trave e quase fez o segundo.

Próximos jogos

O Santos volta a entrar em campo no próximo domingo (26/10). O Peixe viaja até o Rio de Janeiro e enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, às 16h. Já o Vitória recebe o Corinthians um dia antes, no Barradão. A bola rola às 16h. Ambas as partidas são válidas pela 30ª rodada do Brasileirão.