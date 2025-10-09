Viúva de Arlindo Cruz segue em frente após o luto e posta foto deitada com o namorado

Babi Cruz movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (9/10) ao compartilhar um registro íntimo com o namorado, André Caetano. Na imagem, a viúva de Arlindo Cruz aparece deitada ao lado do companheiro, enquanto ele segura uma almofada em formato de coração. Um clique simples, mas carregado de simbolismo sobre a nova fase vivida por ela. O rapaz comanda uma pizzaria no Rio e o relacionamento começou há cerca de dois anos, ainda durante o delicado período em que o cantor enfrentava as sequelas de um AVC e recebia cuidados constantes da ex-mulher.

Em entrevistas e em seu livro, Babi já relatou o quanto se sentia solitária naquela época e revelou que teve uma conversa sincera com os filhos, Arlindinho e Flora Cruz (ex-A Fazenda), sobre a possibilidade de abrir o coração novamente. Segundo a própria, o vazio ao seu lado na cama já não era apenas físico, estava se tornando uma dor emocional. Em um dos trechos mais íntimos de sua autobiografia, ela conta que passou cinco anos sem manter relações íntimas, revelando que o último momento de amor com Arlindo aconteceu em março de 2017.

O primeiro encontro entre Babi e André aconteceu três anos atrás, durante uma campanha eleitoral em que ela tentava uma vaga como deputada estadual na Cidade Maravilhosa. Ele fazia parte da equipe de coordenação. O envolvimento cresceu discretamente, e só meses depois, durante o Carnaval, mais precisamente no período de apuração das escolas de samba, o romance ganhou força e acabou vindo a público. Hoje, longe de esconder o relacionamento, a veterana prefere viver com leveza. A publicação nas redes sociais é mais do que uma imagem romântica: é um sinal claro de recomeço e liberdade.

Adeus, Arlindo:

Arlindo Cruz, ícone do samba brasileiro, faleceu em 8 de agosto de 2025, aos 66 anos, no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro. Em 2017, ele sofreu um AVC hemorrágico que causou danos graves, afastando-o dos palcos e exigindo cuidados médicos contínuos. Antes de seguir carreira solo, foi integrante do grupo Fundo de Quintal, onde ajudou a consolidar o samba como expressão cultural popular. Sua vasta obra musical influenciou gerações de artistas e permanece como legado no cenário da música brasileira.