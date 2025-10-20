Viúva de Cid Moreira contesta acusações dos filhos do jornalista sobre patrimônio

Cerca de um ano após a morte de Cid Moreira, os filhos do jornalista e a viúva continuam em disputa. Após o portal LeoDias ter tido acesso ao pedido de abertura de inquérito policial feito pelos herdeiros, que questiona o patrimônio deixado pelo jornalista, Maria de Fátima Sampaio Moreira se manifestou, afirmando que as informações contidas no documento não procedem e são “absurdas”.

Em comunicado enviado ao portal, a defesa de Maria de Fátima destacou que a mesma acusação feita por Roger Felipe Naumtchyk Moreira e Rodrigo Radenzev Simões Moreira já havia ocorrido em 2021 e que, após uma “longa e minuciosa” investigação do Ministério Público, ficou “comprovada” a inexistência de qualquer indício de crime por parte da viúva.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Cid Moreira Reprodução: Record Cid Moreira e Maria de Fátima Sampaio Moreira Reprodução: Instagram Cid Moreira apresentando o “Jornal Nacional” Reprodução: Globo Filhos de Cid Moreira acusam viúva do apresentador de maus-tratos e abandono Reprodução: Instagram Cid Moreira Foto: Carlos Chicarino Cid Moreira Foto: Acervo Grupo Globo Voltar

Próximo

A equipe jurídica ainda informou que denunciou os filhos do apresentador por denunciação caluniosa: “Ainda hoje, mesmo após terem sido denunciados, insistem em imputar à viúva crimes de maus-tratos ao idoso, cárcere privado, desvio de bens móveis e imóveis e falsificação de assinaturas, entre outros absurdos”, afirmaram no comunicado.

Além disso, a defesa de Maria de Fátima afirmou que o processo continua em andamento e que todas as tentativas dos filhos de anular a ação foram, até agora, infrutíferas. Segundo eles, as acusações são totalmente infundadas, baseadas apenas em suposições e distorções que não refletem o verdadeiro patrimônio de Cid Moreira.

A defesa destacou ainda que, embora os herdeiros do comunicador aleguem não ter recursos e pleiteiem gratuidade de justiça, eles não hesitam em gastar quantias significativas com certidões, laudos particulares e até a contratação de um “detetive particular”, supostamente para tentar descobrir um patrimônio que, segundo a viúva, não existe.

Por fim, a viúva de Cid Moreira afirmou que segue aguardando um desfecho e que só se manifestará oficialmente por meio dos autos do processo: “Maria de Fátima, por sua vez, reafirma que continuará confiando na Justiça e não responderá mais a esse tipo de provocação pública, limitando-se a se manifestar apenas nos autos dos processos”.

No documento, ao qual o portal LeoDias teve acesso, os filhos de Cid apontam suspeitas de movimentações que, segundo estimativas de peritos, podem ultrapassar os R$ 100 milhões. Segundo o texto, há “fortes indícios de ocultação de patrimônio, enriquecimento ilícito, fraude documental, simulação de negócios jurídicos e sonegação fiscal”.

Confira a nota na íntegra:

A defesa de Maria de Fátima Sampaio Moreira, após ser procurada pela imprensa, exercendo seu direito de resposta, esclarece que essa mesma acusação já havia sido feita em 2021, no bojo de uma falsa notícia de fato, quando os filhos de Cid Moreira, mesmo após terem sido denunciados, insistem em imputar à viúva crimes de maus-tratos ao idoso, cárcere privado, desvio de bens móveis e imóveis, falsificação de assinaturas, entre outros absurdos.

Após longa e minuciosa investigação, foi o Ministério Público, e não Maria de Fátima, quem concluiu pela inexistência de qualquer indício de crime por parte da viúva e, ao contrário, denunciou os filhos do apresentador pela prática de denunciação caluniosa. O processo segue em curso, e todas as tentativas deles de anular a ação foram, até o momento, infrutíferas.

Todas essas acusações são completamente alheias à realidade, baseadas apenas em suposições e distorções que não correspondem ao verdadeiro patrimônio do falecido, o que poderá ser facilmente demonstrado, caso a Justiça intime a viúva a se manifestar oficialmente.

A defesa ressalta ainda que tais pedidos e acusações são feitos de forma intempestiva e pela via processual incorreta, como se o Poder Judiciário fosse palco de espetáculos midiáticos. Trata-se de uma perseguição contínua e desgastante, movida por interesses que nada têm a ver com a verdade.

Chama a atenção o fato de que, embora os filhos pleiteiem gratuidade de justiça alegando não possuir recursos, não hesitam em gastar quantias expressivas com a emissão de diversas certidões, laudos particulares e até com a contratação de um detetive particular, que teria sido contratado para “descobrir patrimônio inexistente”.

Maria de Fátima, por sua vez, reafirma que continuará confiando na Justiça e não responderá mais a esse tipo de provocação pública, limitando-se a se manifestar apenas nos autos dos processos em que é parte, todos eles sob sigilo judicial.