Viúva de Liam Payne encontra carta deixada pelo cantor um ano após a sua morte

Kate Cassidy, viúva de Liam Payne, revelou ter encontrado uma carta de despedida deixada pelo cantor. Em seu perfil no TikTok, a influenciadora digital contou que achou o bilhete em uma gaveta, cerca de um ano após a morte do artista, em outubro de 2024. No recado, o integrante do “One Direction” se despedia e declarava seu amor.

Extremamente emocionada, Kate apareceu aos prantos e explicou que estava arrumando as malas para viajar. Enquanto organizava as roupas, ela se deparou com o bilhete deixado pelo cantor em uma gaveta: “Eu odeio quando a gente não consegue se despedir, então… Tchau. Te amo, Katelyn. Tenha um ótimo dia. Com muito amor, eu! 444”, estava escrito.

Viúva de Liam Payne revela ter encontrado carta do cantor
O britânico Liam Payne faleceu em outubro de 2024, na Argentina
Kate Cassidy e Liam Payne

Em outra ocasião, Kate já havia explicado que o número tinha uma simbologia especial para Liam: “Provavelmente você vai ver o número 444 quando estiver se sentindo sozinho. De forma simples, o número 444 vai lembrá-lo que os anjos estão sempre te apoiando. Quando você ver esse número, tenha certeza de que você é protegido e amado pelos anjos”, declarou.

Kate contou que não soube dizer ao certo quando Liam deixou a carta. Pouco antes da morte do artista, o casal havia viajado para a Argentina, mas a influenciadora precisou retornar para casa sem ele. Na época, explicou que a viagem se estendeu mais do que o planejado e que estava enfrentando dificuldades emocionais, motivo pelo qual decidiu voltar sozinha.

Liam permaneceu em Buenos Aires e, pouco depois, foi encontrado morto no pátio do hotel onde estava hospedado, após uma queda do terceiro andar. O caso segue em investigação, e laudos apontaram a presença de substâncias ilícitas, além de álcool e antidepressivos, no corpo do cantor, que integrou a banda britânica “One Direction”.