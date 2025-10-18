18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025

Viúvo de Gilberto Braga alfineta remake de Vale Tudo: “Não aconteceu”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
viuvo-de-gilberto-braga-alfineta-remake-de-vale-tudo:-“nao-aconteceu”

“Intocável, irrepetível”. Com estas duas palavras e ao som de Faz Parte do Meu Show, de Cazuza e Renato Ladeira, Edgar Moura Brasil homenageou o novelista Gilberto Braga (1945-2021), autor da trama original de Vale Tudo e de quem é viúvo. A publicação foi postada numa rede social na noite da última sexta-feira (17/10), quando o país parou novamente para acompanhar o desfecho do remake, escrito agora por Manuela Dias.

Leia também

Edgar estava entre os milhões de espectadores que, a exemplo daquele 06 de janeiro de 1989, postaram-se diante da TV para saber quem matou Odete Roitman, a vila magistralmente interpretada na nova versão por Débora Bloch. Com um porém… Ao contrário da sensação de alma lavada que tomou o país 26 anos atrás, as reações  foram agora de incredulidade e de estupefação.

Leia o texto completo no New Mag, parceiro do Metrópoles.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost