Viúvo de Gilberto Braga alfineta remake de Vale Tudo: “Não aconteceu”

“Intocável, irrepetível”. Com estas duas palavras e ao som de Faz Parte do Meu Show, de Cazuza e Renato Ladeira, Edgar Moura Brasil homenageou o novelista Gilberto Braga (1945-2021), autor da trama original de Vale Tudo e de quem é viúvo. A publicação foi postada numa rede social na noite da última sexta-feira (17/10), quando o país parou novamente para acompanhar o desfecho do remake, escrito agora por Manuela Dias.

Edgar estava entre os milhões de espectadores que, a exemplo daquele 06 de janeiro de 1989, postaram-se diante da TV para saber quem matou Odete Roitman, a vila magistralmente interpretada na nova versão por Débora Bloch. Com um porém… Ao contrário da sensação de alma lavada que tomou o país 26 anos atrás, as reações foram agora de incredulidade e de estupefação.

