Viúvo de Gilberto Braga detona remake de “Vale Tudo” e nova Odete Roitman: “Louca”

Viúvo do autor Gilberto Braga (1945-2021), o decorador Edgar Moura Brasil surpreendeu ao expor tudo o que pensa sobre o remake de “Vale Tudo”, novela criada originalmente por seu marido. Em sua visão, a adaptação feita por Manuela Dias não respeitou a obra exibida na Globo entre 1988 e 1989.

Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, ele destacou que, embora veja alguns capítulos na TV, acompanha a maior parte do remake apenas por recortes nas redes sociais. Inclusive, pontuou que lamenta que a reflexão central da história tenha se perdido na nova versão.

Viúvo de Gilberto Braga, Edgar Moura Brasil, e esposo atual, Cristhian Vieira

Edgar Moura e Gilberto Braga
Gilberto Braga foi autor de vários sucessos da Globo
Odete Roitman arma emboscada, mas Maria de Fátima foge com ajuda da mãe em "Vale Tudo"
Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo"
Elenco de "Vale Tudo"

Na visão de Edgar Moura, a mudança que mais prejudicou o folhetim foi a transformação de Odete Roitman (Débora Bloch). “A pior alteração foi a Odete Roitman. Uma personagem tão rica ter virado uma pessoa louca, inconsequente, atirando e tentando envenenar as pessoas, virando praticamente uma serial killer ninfomaníaca”, afirmou.

O decorador afirma ainda que não concorda com a ideia de “humanizar” a megera. “Humanizar uma personagem não é emburrecê-la. A Odete original era humana o suficiente, mesmo dentro de sua maldade, preocupava-se com os filhos e jamais deixaria um deles sofrer para esconder um crime”, sentenciou.

O viúvo declarou que Gilberto Braga não teria aprovado a nova versão de “Vale Tudo”, até porque acredita que os personagens se tornaram “incoerentes”. “Não consigo ver nada de positivo no remake, a não ser comprovar que o nível das produções atuais é infinitamente inferior às das décadas passadas. Isso não é nostalgia, é uma constatação”, concluiu.