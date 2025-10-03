Viviane Araújo desabafa sobre envelhecimento e garante: “Não me assusta”

Viviane Araújo, de 50 anos, usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (3/10), para rebater os comentários de seguidores sobre envelhecimento. A rainha de bateria do Salgueiro afirmou que não considera os sinais de experiência um “peso, mas sim uma travessia”. A atriz ainda ressaltou que não deixa de cuidar do principal: sua saúde mental.
“Talvez você não esteja preparada para o que eu vou dizer, mas envelhecer não me assusta. Ontem eu postei um vídeo simples de uma maquiagem que eu faço no dia a dia e entre os comentários, muitos falaram sobre envelhecimento. É obvio que a idade chega para todos nós, mas não é o espelho que nos define. E sim o olhar e comportamento que escolhemos ter diante da vida”, iniciou Viviane em uma publicação nas redes sociais.
A artista destacou que enxerga o envelhecimento como um curso natural da existência. “Não é um peso, é uma travessia. Mas o que me impressiona, é que 95% desses comentários vem de mulheres. Mulheres que vão envelhecer, que até se cuidam – cuidam do corpo, mas esquecem de cuidar do principal: a cabeça”, continuou.
A rainha do Carnaval garantiu que não deixa de cuidar da saúde mental: “Eu me cuido, mas cuido do mais importante: minha mente e meu espírito. Se eu achar que devo fazer, eu vou fazer sim. Mas vou encarar com a mesma leveza que encaro todas as fases da minha vida.”
“O dia que a idade pesar, provavelmente vai ser o dia que eu perceber que não tenho mais fôlego para brincar com meu filho, energia para encarar horas em um set de gravação ou até mesmo resistência pra sambar até o amanhecer. Até lá, eu sigo plena. E como dizem vocês jovens: eu estou vivona e vivendo”, finalizou ela no vídeo.
Na legenda do post, Viviane Araújo ainda aconselhou: “Dica de rainha para rainhas: Separem seus produtos, invistam em um bom skincare mas lembre-se: cuidar da mente também é fundamental. Rosto bem cuidado é lindo, mas uma terapia em dia… é transformador. Ah, usem filtro solar.”