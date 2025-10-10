Vizinhos denunciam mulher trans por arruaça em condomínio: “Jogou um consolo no parquinho”

Moradores de um prédio na quadra 107 da Asa Norte reclamam do comportamento de uma das vizinhas. Segundo a denúncia, ela teria arremessado da janela do próprio apartamento, na manhã dessa quarta-feira (8/10), um copo de vidro na direção de um parquinho que, naquele momento, tinha crianças brincando.

Vídeos obtidos pela coluna Na Mira mostram o momento em que a moradora aparece na janela do apartamento, por volta das 11h10, e arremessa um objeto que, segundo o denunciante, seria o copo de vidro.

Confira as imagens:

A situação foi parar na delegacia. Em depoimento à Polícia Civil (PCDF), o vizinho afirmou que, no momento em que o copo caiu, estavam na área recreativa uma criança de 3 anos e dois bebês, um de 1 ano e 2 meses, e outro de 5 meses, com suas respectivas babás. Além disso, ele afirmou que o ato teria sido proposital.

Também em depoimento, a moradora acusada de tentar acertar as crianças admitiu que arremessou um copo de vidro pela janela de seu apartamento. Apesar de dizer que não soube explicar o motivo do ato, afirmou que não teve a intenção de atingir nenhuma criança.

Vibrador da janela

Um dos vizinhos, que não quis se identificar, disse à coluna Na Mira que a moradora, frequentemente, arremessa objetos pela janela. “Essa conduta já gerou diversos incidentes, e os moradores tentam, sem sucesso, resolver a situação há algum tempo”, comentou.

Ainda segundo o vizinho, outro episódio teria ocorrido há mais de um ano. “Ela jogou um vibrador da janela, também na área do parquinho infantil. Outros objetos também são descartados de seu apartamento, incluindo itens como papel higiênico e preservativos”, afirmou.

Ele disse ainda que outros boletins de ocorrência já foram registrados contra ela anteriormente. “Também foram realizadas diversas tentativas de assembleias de condomínio para deliberar sobre a situação dela, porém, nunca foi alcançado o quórum necessário”, comentou.

“Por causa das atitudes dela, tem uma das câmeras que, em vez de focar na área comum, está direcionada para cima, para conseguir flagrar os momentos em que ela arremessa algo do apartamento”, disse.

A coluna não conseguiu entrar em contato com a moradora denunciada. O espaço segue aberto para esclarecimentos.