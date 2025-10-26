26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Vocalista do Coldplay engata romance com atriz de Game of Thrones

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vocalista-do-coldplay-engata-romance-com-atriz-de-game-of-thrones

Chris Martin, o vocalista britânico e líder da banda Coldplay, e Sophie Turner, atriz conhecida mundialmente pelo papel de Sansa Stark, em Game of Thrones, engataram um relacionamento, após um encontro secreto na última semana. As informações são do Daily Mail.

Os dois estão dando início ao affair após ambos passarem por términos recentes. O músico britânico terminou no início de junho o noivado com a também atriz Dakota Johnson. O casal viveu um relacionamento intenso de oito anos, marcados por idas e vindas.

Leia também

6 imagensSophie Turner em Game of Thrones Joe Joans e Sophie TurnerChris Martin e Dakota Johnson terminam noivado após 7 anosChris Martin é vocalista da banda inglesa ColdplayChris Martin, do ColdplayFechar modal.1 de 6

Sophie Turner

Reprodução/Redes Sociais2 de 6

Sophie Turner em Game of Thrones

HBO/Divulgação3 de 6

Joe Joans e Sophie Turner

Amy Sussman/Getty Images4 de 6

Chris Martin e Dakota Johnson terminam noivado após 7 anos

Instagram/Reprodução5 de 6

Chris Martin é vocalista da banda inglesa Coldplay

Kevin Winter/Getty Images6 de 6

Chris Martin, do Coldplay

Jonathan Leibson/Getty Images for iHeartMedia

Sophie Turner, por outro lado, estava solteira há menos de um mês. Ainda de acordo com a publicação, a atriz deu um ponto final ao relacionamento de dois anos com o aristocrata britânico Peregrine Pearson, em setembro.

A relação entre o Coldplay e a série de sucesso da HBO vai de bem antes da relação entre os astros. A banda britânica já se declarou fã de carteirinha da produção, e vários dos integrantes já participaram de gravações de alguns episódios, como o infame Casamento Vermelho.

A atriz também se diz fã do grupo. Em 2020, o então marido de Sophie Turner, Joe Jonas, intermediou para que ela recebesse uma ligação de aniversário do próprio Chris Martin.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost