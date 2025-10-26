vocalista-do-coldplay-engata-romance-com-atriz-de-game-of-thrones

Chris Martin, o vocalista britânico e líder da banda Coldplay, e Sophie Turner, atriz conhecida mundialmente pelo papel de Sansa Stark, em Game of Thrones, engataram um relacionamento, após um encontro secreto na última semana. As informações são do Daily Mail.
Os dois estão dando início ao affair após ambos passarem por términos recentes. O músico britânico terminou no início de junho o noivado com a também atriz Dakota Johnson. O casal viveu um relacionamento intenso de oito anos, marcados por idas e vindas.
Sophie Turner, por outro lado, estava solteira há menos de um mês. Ainda de acordo com a publicação, a atriz deu um ponto final ao relacionamento de dois anos com o aristocrata britânico Peregrine Pearson, em setembro.
A relação entre o Coldplay e a série de sucesso da HBO vai de bem antes da relação entre os astros. A banda britânica já se declarou fã de carteirinha da produção, e vários dos integrantes já participaram de gravações de alguns episódios, como o infame Casamento Vermelho.
A atriz também se diz fã do grupo. Em 2020, o então marido de Sophie Turner, Joe Jonas, intermediou para que ela recebesse uma ligação de aniversário do próprio Chris Martin.