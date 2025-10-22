“Você vai pagar meu silicone lá fora”, diz Yoná para Rayane em “A Fazenda 17”

O clima segue tenso em Itapecerica da Serra! Após a dinâmica desta terça-feira (21/10) em “A Fazenda 17”, as peoas Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi voltaram a discutir. Desta vez, o motivo foi a reclamação da advogada sobre as interrupções da rival ao longo da formação da roça. Ela chegou a pedir para que a influenciadora respeitasse o tempo de fala de outros participantes.

“Mal-educada, quer crescer na história dos outros porque a sua está apagada. Só sabe ficar gritando”, disse Yoná, enquanto Rayane não se calou e relembrou outra polêmica do reality show da Record: “Tu que acusou o Wallas de assédio, mostrou os peitos para ele e ainda quer falar?”

Veja as fotos Abrir em tela cheia Antes de “A Fazenda”: os conflitos de Yoná Sousa em outro reality Reprodução/divulgação A Fazenda 17: Seis conquistam imunidade e VAR desmascara peoa Reprodução: Record TV Yoná Sousa Foto: Reprodução/RecordPlus Fernando Sampaio, Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi estão na quarta Roça de “A Fazenda”; voto é para salvar peão ou peoa Reprodução: Record Voltar

Próximo

Assim que a namorada de Belo levantou o assunto, a advogada rebateu: “Eu não dei entrada para ele, otária! Tu me prometeu um silicone lá fora e vai me pagar tirando do seu cachê”. “Você é uma coitada, uma coitada! Lava tua boca para falar do meu filho de 4 anos e cuidado, porque eu posso ser pior”, acrescentou Rayane.

A troca de farpas se intensificou, com direito a acusações de ambos os lados. Após dizer que Rayane é uma “estelionatária” e “mãe fake”, a empresária retrucou dizendo que Yoná “esvazia pauta”: “Você é um lixo de ser humano e de mulher! Fala que homens são assediadores, mas já mostrou o peito para assediar um”, finalizou Rayane.

Quem escapa da roça?

Enquanto Nizam já está diretamente na votação, as três peoas: Saory, Tàmires e Michelle ainda tem a chance de se livrar da berlinda e ainda dar a volta por cima como Fazendeira da semana! A prova acontece nesta quarta-feira (22/10).