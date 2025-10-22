22/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

“Você vai pagar meu silicone lá fora”, diz Yoná para Rayane em “A Fazenda 17”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“voce-vai-pagar-meu-silicone-la-fora”,-diz-yona-para-rayane-em-“a-fazenda-17”

O clima segue tenso em Itapecerica da Serra! Após a dinâmica desta terça-feira (21/10) em “A Fazenda 17”, as peoas Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi voltaram a discutir. Desta vez, o motivo foi a reclamação da advogada sobre as interrupções da rival ao longo da formação da roça. Ela chegou a pedir para que a influenciadora respeitasse o tempo de fala de outros participantes.

“Mal-educada, quer crescer na história dos outros porque a sua está apagada. Só sabe ficar gritando”, disse Yoná, enquanto Rayane não se calou e relembrou outra polêmica do reality show da Record: “Tu que acusou o Wallas de assédio, mostrou os peitos para ele e ainda quer falar?”

Veja as fotos

Reprodução/divulgação
Antes de “A Fazenda”: os conflitos de Yoná Sousa em outro realityReprodução/divulgação
Reprodução: Record TV
A Fazenda 17: Seis conquistam imunidade e VAR desmascara peoaReprodução: Record TV
Foto: Reprodução/RecordPlus
Yoná SousaFoto: Reprodução/RecordPlus
Reprodução: Record
Fernando Sampaio, Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi estão na quarta Roça de “A Fazenda”; voto é para salvar peão ou peoaReprodução: Record

Leia Também

Assim que a namorada de Belo levantou o assunto, a advogada rebateu: “Eu não dei entrada para ele, otária! Tu me prometeu um silicone lá fora e vai me pagar tirando do seu cachê”. “Você é uma coitada, uma coitada! Lava tua boca para falar do meu filho de 4 anos e cuidado, porque eu posso ser pior”, acrescentou Rayane.

A troca de farpas se intensificou, com direito a acusações de ambos os lados. Após dizer que Rayane é uma “estelionatária” e “mãe fake”, a empresária retrucou dizendo que Yoná “esvazia pauta”: “Você é um lixo de ser humano e de mulher! Fala que homens são assediadores, mas já mostrou o peito para assediar um”, finalizou Rayane.

Quem escapa da roça?

Peoas disputam a prova do Fazendeiro da semana

Reprodução: RecordTV

Enquanto Nizam já está diretamente na votação, as três peoas: Saory, Tàmires e Michelle ainda tem a chance de se livrar da berlinda e ainda dar a volta por cima como Fazendeira da semana! A prova acontece nesta quarta-feira (22/10).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost