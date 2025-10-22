“Você vai pagar meu silicone lá fora”, diz Yoná para Rayane em “A Fazenda 17”

O clima segue tenso em Itapecerica da Serra! Após a dinâmica desta terça-feira (21/10) em “A Fazenda 17”, as peoas Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi voltaram a discutir. Desta vez, o motivo foi a reclamação da advogada sobre as interrupções da rival ao longo da formação da roça. Ela chegou a pedir para que a influenciadora respeitasse o tempo de fala de outros participantes.
“Mal-educada, quer crescer na história dos outros porque a sua está apagada. Só sabe ficar gritando”, disse Yoná, enquanto Rayane não se calou e relembrou outra polêmica do reality show da Record: “Tu que acusou o Wallas de assédio, mostrou os peitos para ele e ainda quer falar?”
Veja as fotos
Leia Também
Assim que a namorada de Belo levantou o assunto, a advogada rebateu: “Eu não dei entrada para ele, otária! Tu me prometeu um silicone lá fora e vai me pagar tirando do seu cachê”. “Você é uma coitada, uma coitada! Lava tua boca para falar do meu filho de 4 anos e cuidado, porque eu posso ser pior”, acrescentou Rayane.
Yoná para Rayane: “VOCÊ VAI PAGAR MEU SILICONE!” #AFazenda pic.twitter.com/mWwQfA4d70
— Central Reality (@centralreality) October 22, 2025
A troca de farpas se intensificou, com direito a acusações de ambos os lados. Após dizer que Rayane é uma “estelionatária” e “mãe fake”, a empresária retrucou dizendo que Yoná “esvazia pauta”: “Você é um lixo de ser humano e de mulher! Fala que homens são assediadores, mas já mostrou o peito para assediar um”, finalizou Rayane.
Quem escapa da roça?
Enquanto Nizam já está diretamente na votação, as três peoas: Saory, Tàmires e Michelle ainda tem a chance de se livrar da berlinda e ainda dar a volta por cima como Fazendeira da semana! A prova acontece nesta quarta-feira (22/10).