Vojvoda destaca postura do Santos e agradece torcida após vitória

O Santos venceu e convenceu após derrotar o Corinthians, na Vila Belmiro, por 3 x 1 na noite desta quarta-feira (15/10). Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda fez elogios ao comportamento dos jogadores na partida, destacando que a vitória foi além da tática.
O argentino também destacou a importância dos torcedores:
Com o resultado, o Santos continua na 16ª posição, porém agora com 31 pontos, seis a mais do que o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento e que enfrenta o Bahia na próxima quinta-feira (16/10). Já o Corinthians, vai para a 12ª colocação, com 33 pontos.
O próximo jogo do Peixe será na segunda-feira (20/10) às 21h30, contra o Vitória, na Vila Belmiro. Já Timão enfrenta o Atlético-MG no sábado (18/10), às 18h30, na Neo Química Arena.