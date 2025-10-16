16/10/2025
Vojvoda destaca postura do Santos e agradece torcida após vitória

Escrito por Metrópoles
vojvoda-destaca-postura-do-santos-e-agradece-torcida-apos-vitoria

O Santos venceu e convenceu após derrotar o Corinthians, na Vila Belmiro, por 3 x 1 na noite desta quarta-feira (15/10). Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda fez elogios ao comportamento dos jogadores na partida, destacando que a vitória foi além da tática.

O argentino também destacou a importância dos torcedores:

Com o resultado, o Santos continua na 16ª posição, porém agora com 31 pontos, seis a mais do que o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento e que enfrenta o Bahia na próxima quinta-feira (16/10). Já o Corinthians, vai para a 12ª colocação, com 33 pontos.

O próximo jogo do Peixe será na segunda-feira (20/10) às 21h30, contra o Vitória, na Vila Belmiro. Já Timão enfrenta o Atlético-MG no sábado (18/10), às 18h30, na Neo Química Arena.

