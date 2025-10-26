Vojvoda fala sobre Neymar após empate com o Botafogo no Brasileirão

O Santos viajou até o Rio de Janeiro e enfrentou o Botafogo neste domingo (26/10). Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida terminou empatada em 2 x 2. Em entrevista coletiva, Vojvoda, treinador do Peixe, comentou sobre a recuperação de Neymar.

“Neymar está trabalhando em campo. Como toda recuperação, primeiro vai para fisioterapia, academia, agora já estamos vendo um Neymar no campo e eu gosto disso. Não vamos apressar as coisas, vamos aguardar. Queremos ele bem. Vamos aguardar a semana. Não quero apressar a volta de ninguém”, comentou Vojvoda.

Sobre o empate com o Botafogo no Estádio Nilton Santos, o treinador do Peixe disse que valoriza o equilíbrio emocional de seus atletas, mas que não ficou feliz por somar apenas um ponto na rodada.

“Acho que começamos o jogo de um jeito complicado. Não sei se foi um erro tático, porque foram apenas 30 segundos. Difícil de analisar. Mas, valorizo o equilíbrio emocional do time para não ficar louco. Acho que o time correspondeu mesmo com o placar contra. Sofremos, é verdade, tivemos transições. Valorizo o ponto. Mas, tampouco estou feliz por somar apenas um ponto”, encerrou.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 30ª da atual temporada, o Santos joga na segunda-feira (3/11). A equipe recebe o Fortaleza na Vila Belmiro, às 20h.