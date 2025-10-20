20/10/2025
Universo POP
Comerciante viraliza cantando música de Caetano e cantor se emociona: ‘Canta lindamente’
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”

Vojvoda se diz decepcionado após derrota do Santos para o Vitória

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
vojvoda-se-diz-decepcionado-apos-derrota-do-santos-para-o-vitoria

O Vitória venceu o Santos, nesta segunda-feira (20/10), por 1 x 0, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota o técnico do Peixe, Juan Pablo Vojvoda, disse para o torcedor acreditar na equipe e avaliou a atuação da equipe no confronto.

Confira a fala do treinador:

O comandante ainda comentou que o resultado é decepcionante, pois era uma boa oportunidade de subir na tabela. Além disso, o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, igualou a pontuação do Santos no Brasileirão.

“A decepção é por ter deixado passar uma boa oportunidade para subir na tabela com um adversário direto, que estamos lutando pelos mesmos objetivos. Essa é a principal decepção, não conseguir pontos jogando em casa.”, disse Vojvoda.

3 imagensSantos x Vitória - 29ª rodada do Campeonato BrasileiroSantos x Vitória - 29ª rodada do Campeonato BrasileiroFechar modal.1 de 3

Santos x Vitória – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ricardo Moreira/Getty Images2 de 3

Santos x Vitória – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ricardo Moreira/Getty Images3 de 3

Santos x Vitória – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ricardo Moreira/Getty Images

Leia também

Por fim, o treinador foi questionado sobre Guilherme. O atacante perdeu a melhor chance do Peixe de marcar e, ao ser substituído, foi vaiado pelo torcedores do Santos, na Vila Belmiro.

“O torcedor se manifesta porque é passional, eu fui torcedor também e nesse momento não sei se tem muito raciocínio, se não expressar o que acontece. Eu confio no Guilherme, o torcedor vai continuar apoiando. O Guilherme vinha fazendo grandes jogos, com um esforço. Bom, hoje errou esse gol, porque ele estava em campo, os jogadores que participam tem possibilidades de acertar e errar”, finalizou o técnico.

O Santos volta a campo no domingo (26/10), às 16h, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost