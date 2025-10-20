Vojvoda se diz decepcionado após derrota do Santos para o Vitória

O Vitória venceu o Santos, nesta segunda-feira (20/10), por 1 x 0, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota o técnico do Peixe, Juan Pablo Vojvoda, disse para o torcedor acreditar na equipe e avaliou a atuação da equipe no confronto.

Confira a fala do treinador:

O comandante ainda comentou que o resultado é decepcionante, pois era uma boa oportunidade de subir na tabela. Além disso, o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, igualou a pontuação do Santos no Brasileirão.

“A decepção é por ter deixado passar uma boa oportunidade para subir na tabela com um adversário direto, que estamos lutando pelos mesmos objetivos. Essa é a principal decepção, não conseguir pontos jogando em casa.”, disse Vojvoda.

Por fim, o treinador foi questionado sobre Guilherme. O atacante perdeu a melhor chance do Peixe de marcar e, ao ser substituído, foi vaiado pelo torcedores do Santos, na Vila Belmiro.

“O torcedor se manifesta porque é passional, eu fui torcedor também e nesse momento não sei se tem muito raciocínio, se não expressar o que acontece. Eu confio no Guilherme, o torcedor vai continuar apoiando. O Guilherme vinha fazendo grandes jogos, com um esforço. Bom, hoje errou esse gol, porque ele estava em campo, os jogadores que participam tem possibilidades de acertar e errar”, finalizou o técnico.

O Santos volta a campo no domingo (26/10), às 16h, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.