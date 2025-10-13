Volta Redonda x Atlético-GO: saiba onde assistir ao jogo da Série B

Cariocas e goianos entram em campo nesta segunda-feira (13/10) pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Volta Redonda e Atlético-GO jogam às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, casa do Voltaço.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Volta Redonda e Atlético-GO se enfrentam nesta segunda-feira (13/10).

Divulgação / Atlético-GO 2 de 3

No primeiro turno, Dragão venceu por 2 x 0.

Divulgação / Atlético-GO 3 de 3

Equipes entram em campo pela 32ª rodada da Série B.

Divulgação / Atlético-GO

O Volta Redonda está na 19ª posição na competição, com 31 pontos. O time treinado por Rogério Correa precisa vencer para ficar mais próximo de deixar a zona de rebaixamento. Atualmente, o Aurinegro do Vale está há cinco pontos de distância para a Ferroviária, primeira equipe fora do Z4.

Já o Atlético-GO é o 10º colocado na tabela da Série B, com 45 pontos. O Dragão quer voltar a vencer para entrar na briga pelo acesso para a primeira divisão. Na rodada anterior, o rubro-negro goiano perdeu por 2 x 1 para o líder Coritiba.

Onde assistir

O duelo entre Volta Redonda e Atlético-GO, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão em TV Fechada (ESPN) e Streaming (Disney+).