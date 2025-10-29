29/10/2025
Voz que Eleva: Irineia Barbosa e Rafael Norberto discutem liderança e conexão com a nova geração

Um bate-papo especial sobre liderar com presença, ouvir com atenção e inspirar a nova geração a construir sonhos

Em um tempo marcado pela velocidade, por múltiplos estímulos e pela necessidade constante de adaptação, liderar deixou de ser somente conduzir: tornou-se um exercício de presença, escuta e atualização interna. É nesse cenário que o episódio desta semana do Voz que Eleva se sustenta. A apresentadora Irinéia Barbosa recebe Rafael Norberto, especialista em Comunicação e Liderança e fundador da Guide Mentoring, para uma conversa que atravessa o mundo do trabalho, o comportamento das novas gerações e o papel da liderança na construção de vínculos reais.

Durante o diálogo, Rafael compartilha uma perspectiva que nasce da prática e da observação cotidiana: vivemos em um ritmo acelerado, onde a comunicação precisa acompanhar o tempo. Ao perguntar como um líder que ainda se comunica em um ritmo 1x pode estabelecer diálogo com quem vive em 4x, ele não aponta um distanciamento inevitável, mas um convite à revisão. Antes de esperar que os mais jovens se adequem, a liderança precisa reexaminar seus próprios fundamentos e se abrir para novas formas de conduzir.

Essa reflexão passa por reconhecer o que já não faz sentido, desapegar de estruturas rígidas e permitir espaço para o novo. Liderar, hoje, ultrapassa a ideia de orientar pessoas: é um processo contínuo de revisão, aprendizado e reinvenção.

A conversa também desloca o olhar sobre a juventude. Em vez de reforçar discursos como “ninguém quer trabalhar”, Rafael propõe atenção genuína. Ele relembra uma experiência com jovens de 13 a 17 anos, onde preferiu perguntar: “O que vocês querem construir?” A resposta revela não desinteresse, mas desejo de sentido. Há sonho, apenas em outras formas. O que se busca é pertencimento, propósito e conexão com algo que faça viver de verdade.

O diálogo se amplia ainda para temas como espiritualidade e presença. Rafael compara a mente a uma fogueira: sem lenha, a chama se apaga. Nutrir o que nos move, seja fé, propósito ou disciplina, é o que sustenta o caminho.

Este episódio é um convite para repensar como lideramos e nos relacionamos. Uma liderança mais humana, que acolhe, escuta e aprende, reconhecendo que cada tempo possui seu próprio compasso. O desafio não é controlar o novo, mas construir pontes para atravessá-lo juntos.

O episódio completo estará disponível no canal do Voz que Eleva Podcast, às 19h, YouTube: https://youtu.be/cLND5K8SHiI

