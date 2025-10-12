wagner-moura-explica-por-que-se-afastou-das-novelas-desde-2007

Wagner Moura revelou o motivo de ter se afastado das novelas. O último trabalho do ator na televisão foi Paraíso Tropical, de 2007. Na trama, ele interpretou o vilão Olavo.

Atualmente, Wagner está em campanha para o lançamento do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. O longa será apresentado nas próximas semanas nos cinemas brasileiros e está cotado ao Oscar.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Wagner Moura em cena do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Divulgação 2 de 5

Wagner Moura em O Agente Secreto

Reprodução 3 de 5

O Agente Secreto

Reprodução 4 de 5

Wagner Moura

Divulgação/CCXP 5 de 5

Wagner Moura

Reprodução/Instagram

Em entrevista para o Hugo Gloss, Wagner explicou que já recebeu convites para retornar em produções especiais, mas disse que acha difícil retornar para alguma novela.

“Acho difícil. Fiz duas novelas que gostei muito e aprendi demais, mas é um compromisso enorme, quase um ano inteiro. É muito tempo”, afirmou.

Sucesso no cinema

Wagner Moura fez recentemente o filme O Agente Secreto. O longa já ganhou vários prêmios, conquistou sucesso internacional e está cotado para disputar o Oscar.

O ator também pode disputar na premiação por sua atuação no longa. Segundo veículos especializados, Wagner pode concorrer para Melhor Ator. O Gold Derby, famoso por fazer previsões de premiações, classificou que “a estrela brasileira de O Agente Secreto sobe na tabela de classificação de Melhor Ator enquanto a agitação dos prêmios de The Rock esfria após uma estreia difícil nas bilheterias”.

De acordo com o site, há três nomes mais fortes para disputar a categoria: Leonardo DiCaprio (93,2%) por Uma Batalha Após a Outra, Timothée Chalamet (91,8%) por Marty Supreme e Jeremy Allen White (81,3%) por Springsteen: Salve-me do Desconhecido. Na sequência, aparece Michael B. Jordan (62,2%) por Pecadores e, por fim, Wagner Moura (48,4%) por O Agente Secreto.

O astro nacional já esteve em diversas produções de sucesso, como a série Narcos, Tropa de Elite, Marighella, Elysium e Guerra Civil, onde contracenou com Kirsten Dunst.