12/10/2025
Wagner Moura explica por que se afastou das novelas desde 2007

Wagner Moura revelou o motivo de ter se afastado das novelas. O último trabalho do ator na televisão foi Paraíso Tropical, de 2007. Na trama, ele interpretou o vilão Olavo.

Atualmente, Wagner está em campanha para o lançamento do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. O longa será apresentado nas próximas semanas nos cinemas brasileiros e está cotado ao Oscar.

Em entrevista para o Hugo Gloss, Wagner explicou que já recebeu convites para retornar em produções especiais, mas disse que acha difícil retornar para alguma novela.

“Acho difícil. Fiz duas novelas que gostei muito e aprendi demais, mas é um compromisso enorme, quase um ano inteiro. É muito tempo”, afirmou.

Sucesso no cinema

Wagner Moura fez recentemente o filme O Agente Secreto. O longa já ganhou vários prêmios, conquistou sucesso internacional e está cotado para disputar o Oscar.

O ator também pode disputar na premiação por sua atuação no longa. Segundo veículos especializados, Wagner pode concorrer para Melhor Ator. O Gold Derby, famoso por fazer previsões de premiações, classificou que “a estrela brasileira de O Agente Secreto sobe na tabela de classificação de Melhor Ator enquanto a agitação dos prêmios de The Rock esfria após uma estreia difícil nas bilheterias”.

De acordo com o site, há três nomes mais fortes para disputar a categoria: Leonardo DiCaprio (93,2%) por Uma Batalha Após a Outra, Timothée Chalamet (91,8%) por Marty Supreme e Jeremy Allen White (81,3%) por Springsteen: Salve-me do Desconhecido. Na sequência, aparece Michael B. Jordan (62,2%) por Pecadores e, por fim, Wagner Moura (48,4%) por O Agente Secreto.

O astro nacional já esteve em diversas produções de sucesso, como a série Narcos, Tropa de Elite, Marighella, Elysium e Guerra Civil, onde contracenou com Kirsten Dunst.

