Wagner Moura prestigia Manuela Dias, mas confessa: “Não assisti ao último capítulo”

O ator e diretor, Wagner Moura marcou presença no bar do Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (17/10), onde o elenco de “Vale Tudo” se reuniu para assistir ao último capitulo da novela. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, o ator confessou não ter acompanhado toda a novela e não ter assistido o último capitulo da trama, mas destacou a importância de prestigiar sua amiga e roteirista da novela, Manuela Dias. “A novela é o máximo. A Manuela arrasou”, destacou ele.

“Vim dar um beijo em Manuela Dias, minha amiga, mas não assisti o último capítulo”, revelou Wagner Moura. Apesar disso, o ator revelou já estar por dentro do desfecho da trama. “Já sei que Odete não morre. Soube agora, babado”, declarou.

Humberto Carrão posta com Wagner Moura Reprodução/Instagram/@humbertocarrao Wagner Moura foi homenageado pela carreira no cinema no Festival de Zurique, na Suíça Reprodução/Festival de Cinema de Zuriche Humberto Carrão, Wagner Moura, Bella Camero e Vanessa Cardoso Reprodução/Instagram/@humbertocarrao

Questionado sobre a temporada da novela, Wagner elogiou a qualidade do trabalho: “Vale Tudo é massa. Manuela arrasou”. O ator afirmou ter acompanhado apenas alguns episódios, mas reforçou seu apoio à autora e à produção da trama.

Mesmo sem ter visto o capítulo final, Moura não poupou elogios à colega: “Está massa, está ótimo”, disse, ressaltando o sucesso e o talento de sua amiga, Manuela Dias.