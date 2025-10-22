22/10/2025
Wagner Tiso substitui Lô Borges em show do Festival Estilo Brasil

Por motivos de saúde, o cantor e compositor Lô Borges não poderá se apresentar no show “Esquinas e Canções”, do Festival Estilo Brasil, que acontece no dia 25 de outubro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Em seu lugar, o público será presenteado com a participação especial do maestro, compositor e pianista Wagner Tiso, que se une a Beto Guedes em uma celebração marcante ao legado do Clube da Esquina.

A noite contará ainda com show de abertura de Sérgio Hinds, do grupo O Terço, e participação do violinista Marcus Viana, em uma homenagem à música brasileira que promete emocionar o público de Brasília.

Os ingressos já adquiridos seguem válidos para a nova formação do espetáculo.

Compre seu ingresso!

Programação:

Fagner
24 de outubro

Beto Guedes, Sérgio Hinds e Wagner Tiso
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

