Wagner Tiso substitui Lô Borges em show do Festival Estilo Brasil

Por motivos de saúde, o cantor e compositor Lô Borges não poderá se apresentar no show “Esquinas e Canções”, do Festival Estilo Brasil, que acontece no dia 25 de outubro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.
Em seu lugar, o público será presenteado com a participação especial do maestro, compositor e pianista Wagner Tiso, que se une a Beto Guedes em uma celebração marcante ao legado do Clube da Esquina.
A noite contará ainda com show de abertura de Sérgio Hinds, do grupo O Terço, e participação do violinista Marcus Viana, em uma homenagem à música brasileira que promete emocionar o público de Brasília.
Os ingressos já adquiridos seguem válidos para a nova formação do espetáculo.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Beto Guedes, Sérgio Hinds e Wagner Tiso
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital