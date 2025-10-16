16/10/2025
Universo POP
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira

Walério resgata rumor e humilha Dudu Camargo em “A Fazenda”: “Cagão”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
walerio-resgata-rumor-e-humilha-dudu-camargo-em-“a-fazenda”:-“cagao”

O clima voltou a esquentar em “A Fazenda 17” após o estilista Walério Araújo explodir contra Dudu Camargo durante uma discussão. Depois de ser ironizado pelo ex-apresentador, o estilista usou um rumor antigo para atacar o rival: a história de que o comunicador teria sido demitido do SBT, em 2023, por supostamente ter defecado no camarim e tentado esconder a sujeira.

A briga começou de forma inesperada quando o jovem, em conversa com Yoná Sousa, chamou o colega de confinamento de “sabonete”, termo usado para quem foge brigas. O estilista, que vinha mantendo a calma, resolveu responder à provocação: “Quando você fizer seu programa, você me convida”, rebateu Walério.

Veja as fotos

Reprodução / Record
Walério Araújo e Dudu CamargoReprodução / Record
Reprodução / Record
Walério AraújoReprodução / Record
Reprodução: RecordPlus
Dudu Camargo consola a peoaReprodução: RecordPlus

Leia Também

Logo depois, Dudu Camargo ficou furioso e aproveitou o momento para acusar o peão de ser interesseiro. A resposta de Walério foi imediata e agressiva: “Fod*-se! Vai arrumar um programa que eu vou!”, disparou. A partir daí, ele perdeu o controle e resgatou a polêmica demissão do apresentador, transformando o boato em sua principal arma de ataque.

“Fedido, cagão! Vou falar que ele é um cagão de TV! Vai se f*der! Foi cagar na TV, ficou desempregado e veio parar aqui!”, gritou o estilista. Na sequência, as coisas foram ficando cada vez mais tensas, e Walério continuou detonando Dudu: “Ridículo, cagão! Caga no programa de TV e vem encher o saco… Vai arrumar um programa, menino! Desempregado de TV!”, acrescentou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost