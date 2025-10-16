Walério resgata rumor e humilha Dudu Camargo em “A Fazenda”: “Cagão”

O clima voltou a esquentar em “A Fazenda 17” após o estilista Walério Araújo explodir contra Dudu Camargo durante uma discussão. Depois de ser ironizado pelo ex-apresentador, o estilista usou um rumor antigo para atacar o rival: a história de que o comunicador teria sido demitido do SBT, em 2023, por supostamente ter defecado no camarim e tentado esconder a sujeira.

A briga começou de forma inesperada quando o jovem, em conversa com Yoná Sousa, chamou o colega de confinamento de “sabonete”, termo usado para quem foge brigas. O estilista, que vinha mantendo a calma, resolveu responder à provocação: “Quando você fizer seu programa, você me convida”, rebateu Walério.

Walério Araújo e Dudu Camargo Reprodução / Record Walério Araújo Reprodução / Record Dudu Camargo consola a peoa Reprodução: RecordPlus

Logo depois, Dudu Camargo ficou furioso e aproveitou o momento para acusar o peão de ser interesseiro. A resposta de Walério foi imediata e agressiva: “Fod*-se! Vai arrumar um programa que eu vou!”, disparou. A partir daí, ele perdeu o controle e resgatou a polêmica demissão do apresentador, transformando o boato em sua principal arma de ataque.

“Fedido, cagão! Vou falar que ele é um cagão de TV! Vai se f*der! Foi cagar na TV, ficou desempregado e veio parar aqui!”, gritou o estilista. Na sequência, as coisas foram ficando cada vez mais tensas, e Walério continuou detonando Dudu: “Ridículo, cagão! Caga no programa de TV e vem encher o saco… Vai arrumar um programa, menino! Desempregado de TV!”, acrescentou.