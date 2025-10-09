Wallace Yan procura ajuda mental após expulsão contra o Bahia

09/10/2025
Universo POP
Escrito por Metrópoles
wallace-yan-procura-ajuda-mental-apos-expulsao-contra-o-bahia

No último compromisso do Flamengo, na derrota contra o Bahia, realizado no domingo (5/10), Wallace Yan foi punido com dois cartões amarelos em um intervalo de 10 minutos e foi expulso do jogo. Após a situação, o atacante foi em busca de cuidados mentais.

A informação foi confirmada no Instagram do mental coach, Cleiton Carvalho, que trabalha com atletas de futebol. Entre os jogadores atendidos por ele está Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit, da Rússia.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Cleiton Carvalho | Mental Coach (@eusoucleitoncarvalho)

No confronto contra o Bahia, Wallace Yan entrou no segundo tempo, aos 23 minutos. O primeiro cartão aconteceu aos 30 e, aos 35, recebeu o segundo após acertar o rosto de Gilberto. Com isso, o Rubro-Negro terminou a partida com dois a menos.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (15/10), às 19h30, para clássico contra o Botafogo. O jogo acontecerá no Estádio Nilton Santos e será válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

