Wallace Yan procura ajuda mental após expulsão contra o Bahia

No último compromisso do Flamengo, na derrota contra o Bahia, realizado no domingo (5/10), Wallace Yan foi punido com dois cartões amarelos em um intervalo de 10 minutos e foi expulso do jogo. Após a situação, o atacante foi em busca de cuidados mentais.
Leia também
-
Bahia vence Flamengo e Palmeiras confirma liderança do Brasileirão
-
Treinador do Flamengo esclarece: “Não contávamos com uma derrota”
-
Diretor de futebol do Flamengo detona arbitragem: “É vergonhoso”
-
Flamengo foi o único time entre os 12 grandes que não teve convocados
A informação foi confirmada no Instagram do mental coach, Cleiton Carvalho, que trabalha com atletas de futebol. Entre os jogadores atendidos por ele está Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit, da Rússia.
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Cleiton Carvalho | Mental Coach (@eusoucleitoncarvalho)
No confronto contra o Bahia, Wallace Yan entrou no segundo tempo, aos 23 minutos. O primeiro cartão aconteceu aos 30 e, aos 35, recebeu o segundo após acertar o rosto de Gilberto. Com isso, o Rubro-Negro terminou a partida com dois a menos.
O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (15/10), às 19h30, para clássico contra o Botafogo. O jogo acontecerá no Estádio Nilton Santos e será válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.