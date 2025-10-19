19/10/2025
Walter Salles é homenageado pela Academia do Oscar

Walter Salles, diretor do filme Ainda Estou Aqui, foi homenageado na quinta edição do Academy Museum 2025, realizado nesse sábado (18/10) em Los Angeles, na Califórnia (EUA).

Salles ganhou o prêmio Luminary por sua contribuição com o cinema mundial no evento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, entidade que organiza o Oscar.

5 imagens

A honraria foi entregue pelo alemão Win Wenders, diretor de Dias Perfeitos, Sal da Terra e mais.

Em seu discurso de agradecimento, ele falou de Fernanda Torres, protagonista do filme, e outros grandes nomes do cinema mundial, como Robert Redford, apoiador de Central do Brasil, filme dirigido por Salles em 1998.

