Wanessa Camargo atualiza estado de saúde após colapso físico no Dança dos Famosos

Wanessa Camargo atualizou os fãs, por meio de suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (17/10), sobre seu estado de saúde. A cantora, preocupou o público após um desabafo feito em um vídeo após os ensaios para o Dança dos Famosos, na última terça-feira (14/10), em que aparecia deitada no chão chorando.

“Está tudo bem. A gente está em uma demanda muito grande. Na terça, não estava conseguindo sentir força nas minhas pernas, era como se o meu corpo não estivesse obedecendo. Fiquei muito preocupada de não conseguir terminar o ensaio, de não conseguir fazer ou terminar a coreografia. Quero dar o meu melhor no Dança e na minha vida”, desabafou a cantora.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Wanessa Camargo Portal LeoDias Após flagra, Wanessa Camargo despista sobre affair com Allan Souza Lima: “Estou solteira” Portal LeoDias /Fotos: Thiago Martins / AgNews Wanessa Camargo Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

“Não sei se a gente se coloca em muita pressão para entregar. A gente sabe que a gente tem (a força), mas quando não tem, está tudo bem, a gente falhar, não dar conta, descansar. Tive todo o apoio do Di. Foi um momento em que fiquei apavorada de não conseguir entregar.”, disse ela.

Wanessa não poupou elogios à equipe do programa “Domingão com Huck”, que lhe prestou todo o apoio necessário. A cantora aproveitou para fazer um agradecimento especial à seu parceiro de dança, Diego Basílio.

“É um lugar de encontro de família. Estou muito realizada por encontrar pessoas que me abraçaram naquele momento, me confortaram e me acalmaram para dizer que está tudo bem e que talvez naquele dia eu não ia conseguir, mas que tinha mais dias para conseguir chegar onde eu queria. Eles foram muito delicados na hora de postar e de me colocar daquela forma”, destacou ela, que ainda falou sobre o seu compromisso com o público de mostrar que ela também tem seus momentos complicados.