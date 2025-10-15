15/10/2025
Universo POP
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira

Wanessa Camargo comenta novo relacionamento de Dado Dolabella: “Seja feliz”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
wanessa-camargo-comenta-novo-relacionamento-de-dado-dolabella:-“seja-feliz”

Wanessa Camargo falou pela primeira vez sobre o novo relacionamento de Dado Dolabella, seu ex-namorado. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a cantora disse que está em paz com o fim da relação e desejou felicidade ao ator.

“Eu quero que ele seja muito feliz. Quando eu encerro as minhas coisas, eu encerro muito bem, muito certa do que eu quero. Eu sou capricorniana, e Capricórnio é regido por Saturno, que vai tudo devagar. Às vezes a gente vai mais devagar, mas, quando fecha ciclos, são ciclos que realmente se fecham. Então, para mim, está tudo muito bem resolvido”, afirmou.

Veja as fotos

Foto: Edson Douglas/AgNews
Após término com Wanessa, Dado Dolabella é flagrado no cinema ao lado de loiraFoto: Edson Douglas/AgNews
Foto: Edson Douglas/AgNews
Após término com Wanessa, Dado Dolabella é flagrado no cinema ao lado de loiraFoto: Edson Douglas/AgNews
Foto: Reprodução/Instagram @dadodolabella
Wanessa Camargo e Dado Dolabella encerram relacionamentoFoto: Reprodução/Instagram @dadodolabella
Reprodução: Instagram@wanessa
Wanessa Camargo e Dado Dolabella comemoram mêsversário de Clara.Reprodução: Instagram@wanessa
Reprodução/Instagram
Dado Dolabella corta o cabelo e exibe resultadoReprodução/Instagram

Leia Também

Wanessa ressaltou que mantém boas vibrações para o ex: “Desejo tudo de bom para ele! Que a vida dele floresça, que ele seja feliz e que encontre alguém para namorar. Enfim, tudo que desejo para mim, desejo para ele também”.

Vivendo um momento de recomeços, a cantora se prepara para a gravação de um novo DVD, marcada para o dia 15 de novembro, no Rio de Janeiro. O projeto contará com a participação especial da mexicana Maite Perroni, além de outras surpresas: “Estou bem! Numa fase muito boa. Tenho meus filhos, que são minha prioridade, e estou conseguindo equilibrar tudo com leveza e calma. Tem muita coisa vindo por aí!”, finalizou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost