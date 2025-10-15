wanessa-camargo-comenta-novo-relacionamento-de-dado-dolabella:-“seja-feliz”

Wanessa Camargo falou pela primeira vez sobre o novo relacionamento de Dado Dolabella, seu ex-namorado. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a cantora disse que está em paz com o fim da relação e desejou felicidade ao ator.

“Eu quero que ele seja muito feliz. Quando eu encerro as minhas coisas, eu encerro muito bem, muito certa do que eu quero. Eu sou capricorniana, e Capricórnio é regido por Saturno, que vai tudo devagar. Às vezes a gente vai mais devagar, mas, quando fecha ciclos, são ciclos que realmente se fecham. Então, para mim, está tudo muito bem resolvido”, afirmou.

Wanessa ressaltou que mantém boas vibrações para o ex: “Desejo tudo de bom para ele! Que a vida dele floresça, que ele seja feliz e que encontre alguém para namorar. Enfim, tudo que desejo para mim, desejo para ele também”.

Vivendo um momento de recomeços, a cantora se prepara para a gravação de um novo DVD, marcada para o dia 15 de novembro, no Rio de Janeiro. O projeto contará com a participação especial da mexicana Maite Perroni, além de outras surpresas: “Estou bem! Numa fase muito boa. Tenho meus filhos, que são minha prioridade, e estou conseguindo equilibrar tudo com leveza e calma. Tem muita coisa vindo por aí!”, finalizou.