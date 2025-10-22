Wanessa Camargo e Nicole Bahls revelam perrengues no “Dança dos Famosos”: “Acontece”

Wanessa Camargo e Nicole Bahls prestigiaram o “After da Manu”, da cantora Manu Bahtidão, nesta terça-feira (21/10), no Reserva Onze Beach Club, na Praia da Reserva, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Em uma entrevista descontraída com a repórter Monique Arruda para o portal LeoDias, as duas falaram sobre os bastidores do “Dança dos Famosos”, as amizades que conquistaram com o programa. A ex-panicat ainda explicou como acabou se machucando nos ensaios do reality de dança da Globo.
Na conversa com Monique Arruda, Wanessa brincou: “Se a gente não viesse, ela [Manu] iria matar a gente”, e destacou a importância de marcar presença no evento da cantora: “Inclusive, mudei meus horários de ensaio do DVD pra poder estar aqui hoje e prestigiar ela. A gente tem essa amizade, essa conexão. A Manu é uma querida que a gente amou conhecer. Onde ela estiver, a gente vai prestigiar.”
Nicole contou como acabou se machucando: “Um cotoveladinha, acidente… O meu professor [que machucou], mas foi um acidente. Ele ‘descontou’ porque eu já tinha dado pisadinhas no pé dele, e daí ele ‘descontou’. Sangrou um pouquinho, mas eu já estanquei”, explicou a famosa. Wanessa também mostrou os “roxos” na perna por causa da dança.
A cantora refletiu sobre a entrega no “Dança” e sobre como tem se sentido desafiada. “Acontece! A gente se entrega muito. É um processo de desafio pra gente. A Nique está se desafiando a fazer coisas que ela nunca fez na vida e eu também […]. A gente tem que melhorar, porque agora o sarrafo está cada vez mais lá em cima”, contou a dona do hit “O Amor Não Deixa”.