wanessa-camargo-fala-sobre-novo-relacionamento-de-dado-dolabella

Wanessa Camargo comentou sobre o novo relacionamento do ex-companheiro, Dado Dolabella. O ator assumiu recentemente um romance com a influenciadora Marcela Tomaszewski.

Ao portal LeoDias, Wanessa desejou felicidades a Dado. “Eu quero que ele seja muito feliz. Quando eu encerro as minhas coisas, eu encerro muito bem, muito certa do que eu quero. Eu sou capricorniana, e capricórnio é regido por saturno, que vai tudo devagar. Às vezes a gente vai mais devagar, mas, quando fecha ciclos, são ciclos que realmente se fecham. Então, para mim, está tudo muito bem resolvido”, explicou.

A cantora também desejou coisas boas ao novo relacionamento do ex: “Desejo tudo de bom para ele! Que a vida dele floresça, que ele seja feliz e que encontre alguém para namorar. Enfim, tudo que desejo para mim, desejo para ele também”.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Dado Dolabella e Wanessa Camargo

Reprodução/Internet 2 de 3

Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Reprodução/Redes sociais. 3 de 3

Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Instagram/Reprodução

Relacionamento conturbado

Wanessa Camargo e Dado Dolabella tiveram um relacionamento conturbado. Eles começaram a se relacionar no início dos anos 2000. Na época, eles se envolveram em brigas públicas, flagradas por paparazzi.

Zezé Di Camargo, pai da cantora, chegou a declarar publicamente que não aprovava a relação e que não gostava de Dolabella.

Eles voltaram a namorar em 2022, após a cantora terminar seu casamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos.

Em outubro do mesmo ano, eles fizeram a primeira aparição pública, em um espetáculo da cantora. Na época, Dado ainda interrompeu o show para fazer uma declaração de amor.

Leia também

Pouco tempo depois, fontes revelaram que Dado estaria reclamando com funcionários da casa de Zilu Camargo (onde eles estavam morando na ocasião), sobre o cardápio vegetariano dele.

O assunto teria chegado aos ouvidos da matriarca da família, que antes tinha resistido à ideia de o ator morar em sua propriedade — que, a título de curiosidade, um dia ele foi proibido de pisar

O ex-casal também teve um término temporário depois que a cantora foi expulsa do BBB 24. A confirmação do fim do namoro foi feita pela própria Wanessa. Dois meses depois, eles reataram.

Briga em bar

Em agosto, Wanessa Camargo e Dado Dolabella se envolveram em uma nova polêmica. Na ocasião, a cantora participava de uma festa com os participantes do Dança dos Famosos, quando Dolabella teve uma crise de ciúmes de Luan Pereira.

Durante a comemoração, Luan, que também está no Dança dos Famosos, teria mostrado um passo de dança para a cantora, segurando-a pela cintura. Dado não gostou da atitude e causou uma briga, onde Luan foi empurrado.

Inicialmente, fontes revelaram que Wanessa também teria sido agredida. No entanto, negou a informação, confirmando apenas a crise de ciúmes.