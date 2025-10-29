Wanessa Camargo se pronuncia após acusação de traição com Dan Reynolds

Wanessa Camargo usou as redes sociais para se pronunciar após ter sido acusada de traição. A cantora abriu o jogo sobre um suposto envolvimento com Dan Reynolds, vocalista da banda Imagine Dragons, dentro do banheiro de um avião.

No Instagram, a cantora negou o caso. “Nem conheço a pessoa. Ouvimos alguns absurdos sobre a gente, mas essa foi tão absurda que chega a ser engraçada”, disse em vídeo.

Em seguida, ela ironizou os boatos. “Não costumo comentar fofoca, mas foi tão bizarra a de ontem. Primeiro, caí na risada, porque quando li a notícia, falei: quem é? Lembrei, meus filhos amam Imagine Dragons e eu também. Foi tão absurda a nota que saiu, fico até com vergonha de falar”, declarou.

Por fim, Wanessa Camargo disse que ficou chateada apenas com o fato de que teria traído o antigo marido. “Só que não é engraçada quando tem um tom de que eu estava casada. Tenho dois filhos que estão nas redes sociais. Assim, não fica tão engraçado”, completou.