29/10/2025
Universo POP
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

Wanessa Camargo se pronuncia após acusação de traição com Dan Reynolds

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
wanessa-camargo-se-pronuncia-apos-acusacao-de-traicao-com-dan-reynolds

Wanessa Camargo usou as redes sociais para se pronunciar após ter sido acusada de traição. A cantora abriu o jogo sobre um suposto envolvimento com Dan Reynolds, vocalista da banda Imagine Dragons, dentro do banheiro de um avião.

No Instagram, a cantora negou o caso. “Nem conheço a pessoa. Ouvimos alguns absurdos sobre a gente, mas essa foi tão absurda que chega a ser engraçada”, disse em vídeo.

4 imagensQuem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons que ficou com Wanessa CamargoWanessa CamargoWanessa CamargoFechar modal.1 de 4

Wanessa Camargo

Instagram/Reprodução2 de 4

Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons que ficou com Wanessa Camargo

Reprodução3 de 4

Wanessa Camargo

Reprodução/Instagram4 de 4

Wanessa Camargo

Instagram/Reprodução

Leia também

Em seguida, ela ironizou os boatos. “Não costumo comentar fofoca, mas foi tão bizarra a de ontem. Primeiro, caí na risada, porque quando li a notícia, falei: quem é? Lembrei, meus filhos amam Imagine Dragons e eu também. Foi tão absurda a nota que saiu, fico até com vergonha de falar”, declarou.

Por fim, Wanessa Camargo disse que ficou chateada apenas com o fato de que teria traído o antigo marido. “Só que não é engraçada quando tem um tom de que eu estava casada. Tenho dois filhos que estão nas redes sociais. Assim, não fica tão engraçado”, completou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost