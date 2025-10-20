Wanessa Camargo volta à música eletrônica em parceria com Lorena Simpson: “Mais livre”

Wanessa Camargo prepara seus fãs para o retorno triunfal à música eletrônica, gênero em que conquistou multidões com o álbum “DNA”, de 2010. A nova aposta, “Dark Temptation”, em parceria com Lorena Simpson, é uma celebração à sua base mais fiel de apoiadores e, sobretudo, à comunidade LGBTQIA+. Ao portal LeoDias, a cantora abriu o coração sobre o feat e o novo projeto.
“Tenho uma gratidão enorme pela comunidade, porque foi ela que me proporcionou ser uma artista mais livre, com coragem para ousar no palco e explorar novas sonoridades. Quando faço algo mais voltado à música eletrônica, sinto esse público se aproximar ainda mais, e isso me deixa muito feliz, porque eles entendem profundamente o que estamos cantando, o visual, tudo o que envolve o trabalho”, disse.
Sua companheira no lançamento, Lorena Simpson, era um pedido antigo dos fãs para uma colaboração. Wanessa afirma que as expectativas serão supridas.
“Para mim, foi perfeito. A junção já fazia sentido porque a gente tinha essa conexão. Quem esperava esse feat há tanto tempo vai amar tudo o que estamos trazendo. Ele vai suprir totalmente as vontades do público que aguardava essa colaboração há cerca de 15 anos”, adiantou.
Com lançamento previsto para esta quinta-feira (23/10), “Dark Temptation” é um hino feminista e tem muito a dizer, segundo Lorena Simpson.
“A música reflete uma mulher mais consciente das suas sombras, que aprendeu a acolhê-las e vencê-las quando necessário. Já quis esconder partes de mim, mas hoje entendo que é ali que mora a força criativa. ‘Dark Temptation’ é o reflexo dessa apreciação das minhas forças e da certeza de que está tudo bem ser expansiva, forte e dominadora. Eu tenho um lugar e mereço estar nele. A arte é a ponte entre o que a gente teme e o que deseja compreender. Ela tem o poder de dar novas formas ao que é tabu, de transformar dor em beleza e medo em força. ‘Dark Temptation’ é justamente sobre isso: tirar o medo do escuro, jogar luz na escuridão e enxergar o que cada um tem a ensinar”, afirmou ao portal LeoDias.