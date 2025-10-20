Wayne Rooney alfineta novo atacante do Liverpool: “Não está pronto”

Wayne Rooney criticou o início de Alexander Isak no Liverpool e afirmou que o atacante “não está pronto” para ser titular. O jogador, contratado por valor recorde junto ao Newcastle, tem apenas um gol em sete jogos e, segundo o ex-Manchester United, ainda sente os efeitos de uma pré-temporada inexistente.

Durante o podcast The Wayne Rooney Show, o ex-atacante foi claro ao analisar o desempenho do novo reforço: “Eu não escalaria o Isak, ele não parece pronto desde que chegou do Newcastle”, afirmou.

Wayne Rooney como treinador do Derby County

Rooney e Arnold já atuaram juntos pela seleção e contra pelos seus clubes.

Rooney apontou a falta de condicionamento físico como principal problema. “Ele não treinou, não fez pré-temporada. Isso é muito importante. Enquanto o Newcastle treinava, ele provavelmente sentou em casa e ficou ao telefone com o seu agente, seis horas por dia, tentando sair do clube. É muito difícil quando você não faz pré-temporada. Isak está pagando o preço”, disse.

O comentário reforça as críticas ao investimento de cerca de R$ 953 milhões feito pelo Liverpool, a maior contratação da história da Premier League. Isak, que chegou cercado de expectativas, ainda não deslanchou e tem enfrentado desconfiança interna e externa.

Para Rooney, o francês Hugo Ekitiké, outro reforço da temporada, vive melhor momento e deveria ser o titular no comando do ataque. O atacante soma cinco gols em 11 partidas e, segundo o ex-jogador, apresenta ritmo mais competitivo.

O Liverpool passa atualmente por uma fase delicada, com quatro derrotas seguidas, incluindo o revés no clássico contra o Manchester United. Além disso, a pressão segue aumentando sobre o técnico Arne Slot, que tenta reorganizar a equipe e recuperar confiança antes do próximo compromisso pela Champions League, contra o Eintracht Frankfurt.