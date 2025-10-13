Web descobre que pai de Debora Bloch é famoso ator. Saiba quem

Debora Bloch, estrela de Vale Tudo, participou do Domingão com Huck neste domingo (12/10) e recebeu a visita inesperada de seu pai, o também ator Jonas Bloch. Internautas ficaram surpresos ao descobrir que o pai da atriz também é famoso e marcou gerações na televisão e no teatro.
“Demorei 30 anos para descobrir que Jonas Bloch e Débora Bloc são pai e filha”, comentou um internauta no X. Outro disse: “Me sentindo a mais burra do mundo porque eu não fazia ideia que o Jonas Bloch é PAI da Debora Bloch”.
Debora Bloch caracterizada como Odete Roitman, de Vale Tudo
Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, da TV Globo
Débora é uma atriz de altíssima qualidade
Jonas Bloch será Eric Feitosa, um investidor interessado em comprar a Editora Prado Monteiro
Jonas Bloch estreou na televisão em 1969, na novela Algemas de Ouro. Na Globo, ele participou de grandes produções como Pai Herói (1979), Selva de Pedra (1986), Top Model (1989) e Mulheres de Areia (1993).
No Domingão de ontem, Jonas falou sobre a alegria de ser pai de Debora. “Meu pai é meu tudo. Meu pai é meu exemplo. Ele que me influenciou completamente a ser atriz”, disse a artista, emocionada.