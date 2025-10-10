Web percebe gafe com camisa de estreante da Seleção Brasileira. Veja

Nesta sexta-feira (10/10), o lateral Paulo Henrique, do Vasco, fez a estreia pela Seleção Brasileira na vitória por 5 x 0 sobre a Coreia do Sul. O jogador entrou no segundo tempo e chamou atenção por um detalhe curioso: a numeração da sua camisa estava “torta”.
Nas redes sociais, torcedores perceberam rapidamente a gafe e ironizaram a situação: “A camisa tinha o número 3 e só imprimiram o número 1”, brincou um torcedor. “Convocaram de última hora e não deu tempo nem de fazer a camisa”, escreveu outro.
3 imagensFechar modal.1 de 3
A numeração do lateral foi colocada de forma torta na camisa
Reprodução/GETV2 de 3
Paulo Henrique, do Vasco, com a Seleção Brasileira.
Rafael Ribeiro/ CBF3 de 3
Wagner Meier/Getty Images
Leia também
-
Ancelotti elogia atuação coletiva da Seleção Brasileira em goleada
-
Chelsea parabeniza Estêvão por atuação no Brasil: “Seleção-Man”
-
Torcedores reagem à goleada da Seleção: “Completamente iludido”
Em campo, Paulo Henrique atuou por 20 minutos, acertou 12 dos 17 passes que tentou, fez dois desarmes e venceu dois dos três duelos pelo chão. O lateral foi convocado após o corte de Wesley, da Roma, que se lesionou. No Vasco, ele soma 47 jogos, quatro gols e cinco assistências.
A Seleção Brasileira volta a jogar na próxima terça-feira (14/10), às 7h30 (de Brasília), contra o Japão, no Ajinomoto Stadium.