Web reage após Tainá Castro curtir post sobre Karoline Lima e Cássia

Tainá Castro virou assunto nas redes sociais após curtir uma postagem sobre as ex-namoradas de Éder Militão, Karoline Lima e Cássia Lourenço. A publicação em questão falava sobre um print de uma conversa entre as loiras, no qual elas expressavam seus desejos de desfilar na Victoria Secrets.
“As novas angels? Cássia Lourenço se inspirou na brasileira Gabriela Moura, que desfilou no Victoria’s Secret Fashion Show deste ano, e brincou que ela e Karoline Lima poderiam estar na passarela também! As duas testaram o catwalk e estão prontíssimas”, dizia a legenda da postagem feita pelo perfil Segue a Cami.
A curtida de Tainá não passou batida. A própria página repercutiu o like, que deu o que falar. Nos comentários, internautas reagiram e dividiram opiniões. Alguns cogitaram que a atual esposa de Militão teria curtido o post sem querer, enquanto outros apontaram um deboche.
Éder Militão e Tainá Castro posam juntos e de óculos escuros
Karoline Lima e Eder Militão
Ex de Militão, Cássia critica jogador: “Me perdi em algum momento”
Tainá Castro compartilhou detalhes de seu vestido de noiva nas redes
Karoline Lima
“Foi dar uma olhada na fofoca e curtiu sem querer”, escreveu uma internauta. “Com certeza foi sem querer kkkkkkkk porque é tão 5ª série essas duas, seria um post que Tainá nunca curtiria por querer kkkkkk”, disse outra.
Vale lembrar que Karoline Lima e Cássia Lourenço se aproximaram recentemente. Cássia namorou Militão por pouco tempo e chegou a trocar farpas com Karoline depois do aniversário de um ano de Cecília.
