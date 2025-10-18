18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Web reage após Tainá Castro curtir post sobre Karoline Lima e Cássia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
web-reage-apos-taina-castro-curtir-post-sobre-karoline-lima-e-cassia

Tainá Castro virou assunto nas redes sociais após curtir uma postagem sobre as ex-namoradas de Éder Militão, Karoline Lima e Cássia Lourenço. A publicação em questão falava sobre um print de uma conversa entre as loiras, no qual elas expressavam seus desejos de desfilar na Victoria Secrets.

“As novas angels? Cássia Lourenço se inspirou na brasileira Gabriela Moura, que desfilou no Victoria’s Secret Fashion Show deste ano, e brincou que ela e Karoline Lima poderiam estar na passarela também! As duas testaram o catwalk e estão prontíssimas”, dizia a legenda da postagem feita pelo perfil Segue a Cami.

A curtida de Tainá não passou batida. A própria página repercutiu o like, que deu o que falar. Nos comentários, internautas reagiram e dividiram opiniões. Alguns cogitaram que a atual esposa de Militão teria curtido o post sem querer, enquanto outros apontaram um deboche.

5 imagensKaroline Lima e Eder MilitãoEx de Militão, Cássia critica jogador: "Me perdi em algum momento"Tainá Castro compartilhou detalhes de seu vestido de noiva nas redesKaroline LimaFechar modal.1 de 5

Éder Militão e Tainá Castro posam juntos e de óculos escuros

Instagram/Reprodução2 de 5

Karoline Lima e Eder Militão

Reprodução/Instagram3 de 5

Ex de Militão, Cássia critica jogador: “Me perdi em algum momento”

Reprodução/Instagram4 de 5

Tainá Castro compartilhou detalhes de seu vestido de noiva nas redes

Reprodução/Redes sociais.5 de 5

Karoline Lima

Reprodução/Instagram

“Foi dar uma olhada na fofoca e curtiu sem querer”, escreveu uma internauta. “Com certeza foi sem querer kkkkkkkk porque é tão 5ª série essas duas, seria um post que Tainá nunca curtiria por querer kkkkkk”, disse outra.

Vale lembrar que Karoline Lima e Cássia Lourenço se aproximaram recentemente. Cássia namorou Militão por pouco tempo e chegou a trocar farpas com Karoline depois do aniversário de um ano de Cecília.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost