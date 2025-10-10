WePink, marca de Virgínia Fonseca, chega ao Acre e inaugura quiosque no Via Verde Shopping

A marca WePink, fundada pelas influenciadoras Virgínia Fonseca e Samara Pink, acaba de desembarcar oficialmente em Rio Branco com a inauguração de um quiosque no Via Verde Shopping. O novo espaço foi aberto nesta sexta-feira (10) e marca a chegada da empresa ao Acre, ampliando o alcance para o Brasil inteiro.

Durante a inauguração, um coquetel especial foi oferecido aos convidados e clientes, que puderam conhecer de perto os produtos e aproveitar promoções exclusivas.

A empresário Igor Cahanovich, empresário paulista entusiasta da marca – possui 11 filiais em São Paulo – destacou que a chegada ao Acre faz parte do plano de expansão nacional, levando a experiência WePink a todas as regiões do Brasil.

“O Acre era o único estado do Brasil que ainda não tinha o quiosque da WePink, então tivemos a ideia de trazer pra cá, para os fãs dos produtos poderem desfrutar. Contamos com a presença de vocês.”, afirmou Igor.

O empreendimento está localizado no corredor principal do shopping, em uma área de grande fluxo, e promete atrair o público com uma variedade de produtos que vão desde perfumes e body splashes até itens de maquiagem, skincare e cuidados com o cabelo. Com um design moderno e visual marcante, o quiosque mostra a identidade vibrante da WePink, já conhecida pelo marketing criativo e pela forte presença digital.

A expectativa é que o quiosque da WePink se torne um dos destinos preferidos de quem busca beleza, fragrância e autoestima em um só lugar.