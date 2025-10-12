Wesley Safadão avalia reduzir agenda de shows para cuidar da saúde mental

Wesley Safadão encontrou no equilíbrio a melhor forma de conduzir a carreira profissional e preservar o seu bem-estar. Em uma conversa com o repórter Natan Balieiro, do portal LeoDias, nos bastidores do festival Garota VIP, em Manaus, neste sábado (11/10), o cantor afirmou que está em uma ótima fase de sua vida, após conseguir reduzir a agenda de shows para estar mais presente com a família e se dedicar aos demais projetos.

“Este ano de 2025 foi muito nessa linha [de redução de agenda]. Eu acho que é isso que eu busco para os próximos anos. Os meses de junho e julho, que são meses atípicos, com uma acelerada a mais, e o restante dos meses com mais tranquilidade”, avaliou o artista.

Safadão ressaltou que gosta de trabalhar nos bastidores e em seu escritório musical: “Para 2026, a gente tem conversado com nosso escritório para poder focar ainda mais nas nossas produções. Vai ser um ano bem movimentado, de Copa do Mundo e político, e a gente tem se preparado”, pontuou.

O cantor afirmou que está realizado em sua carreira: “A gente chega em um estádio como esse e arrepia. 2023 foi um ano desafiador, mas de 2024 para cá estou bem motivado a realizar grandes projetos para frente”, contou.

Wesley Safadão ainda relembrou o período em que passou por esgotamento mental e crises de ansiedade, o que o levou a fazer uma pausa na carreira em 2023: “Eu não soube administrar, em algum momento, os excessos. Por conta disso, cheguei a pensar que não tinha mais prazer em cantar. Mas, na verdade, não era isso”, explicou.

“Retirei alguns excessos e hoje acho que esse ano tem sido o melhor da minha vida, porque tenho conseguido realizar os shows, ficar com minha família, tocar a parte empresarial e agregar na carreira de outros artistas também. Então, está tudo em seus lugares, dentro dos limites, e acho que é assim que deve ser sempre”, concluiu.