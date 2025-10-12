12/10/2025
Universo POP
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos

Wesley Safadão avalia reduzir agenda de shows para cuidar da saúde mental

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
wesley-safadao-avalia-reduzir-agenda-de-shows-para-cuidar-da-saude-mental

Wesley Safadão encontrou no equilíbrio a melhor forma de conduzir a carreira profissional e preservar o seu bem-estar. Em uma conversa com o repórter Natan Balieiro, do portal LeoDias, nos bastidores do festival Garota VIP, em Manaus, neste sábado (11/10), o cantor afirmou que está em uma ótima fase de sua vida, após conseguir reduzir a agenda de shows para estar mais presente com a família e se dedicar aos demais projetos.

“Este ano de 2025 foi muito nessa linha [de redução de agenda]. Eu acho que é isso que eu busco para os próximos anos. Os meses de junho e julho, que são meses atípicos, com uma acelerada a mais, e o restante dos meses com mais tranquilidade”, avaliou o artista.

Veja as fotos

Reprodução LeoDias
Reprodução LeoDias
Reprodução / Instasgram @wesleysafadao
Wesley Safadão fala sobre a saúde do filho e se emocionaReprodução / Instasgram @wesleysafadao
Reprodução LeoDias
Reprodução LeoDias
Portal LeoDias
Wesley Safadão no DVD de Léo MagalhãesPortal LeoDias
Reprodução Instagram @wesleysafadao
Wesley SafadãoReprodução Instagram @wesleysafadao

Leia Também

Safadão ressaltou que gosta de trabalhar nos bastidores e em seu escritório musical: “Para 2026, a gente tem conversado com nosso escritório para poder focar ainda mais nas nossas produções. Vai ser um ano bem movimentado, de Copa do Mundo e político, e a gente tem se preparado”, pontuou.

O cantor afirmou que está realizado em sua carreira: “A gente chega em um estádio como esse e arrepia. 2023 foi um ano desafiador, mas de 2024 para cá estou bem motivado a realizar grandes projetos para frente”, contou.

Wesley Safadão ainda relembrou o período em que passou por esgotamento mental e crises de ansiedade, o que o levou a fazer uma pausa na carreira em 2023: “Eu não soube administrar, em algum momento, os excessos. Por conta disso, cheguei a pensar que não tinha mais prazer em cantar. Mas, na verdade, não era isso”, explicou.

“Retirei alguns excessos e hoje acho que esse ano tem sido o melhor da minha vida, porque tenho conseguido realizar os shows, ficar com minha família, tocar a parte empresarial e agregar na carreira de outros artistas também. Então, está tudo em seus lugares, dentro dos limites, e acho que é assim que deve ser sempre”, concluiu.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost