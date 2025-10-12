12/10/2025
Wesley Safadão detalha descoberta de tumor do filho e motivo para não adiar DVD

O cantor Wesley Safadão, de 37 anos, passou por um susto no último mês ao descobrir um tumor na cabeça do filho Yhudy Lima, fruto do antigo relacionamento com Mileide Mihaile. O sertanejo explicou, em conversa com o repórter Natan Balieiro, do portal LeoDias, nos bastidores do festival Garota Vip em Manaus, neste sábado (11/10), o motivo de não ter cancelado a gravação do seu DVD, que ocorreu na mesma semana da cirurgia de retirada do tumor benigno e como foi o processo desde o resultado dos exames até a alta hospitalar.

“Cara, é impressionante como as pessoas nem imaginam o que estamos vivendo, a pressão, a loucura que é”, desabafou. Wesley contou que foram para o médico após o barbeiro deles relatar que Yhudy estava com tanta dor que não o deixou cortar o cabelo direito. “Então, isso era quarta, na sexta era a gravação do meu DVD. Aí isso era mais ou menos umas oito, nove horas da noite”, contou.

“E de 9 horas da noite, chegou no médico, foi um exame, saiu 11 horas, tinha que fazer outro para verificar mais, porque tinha algo. E a gente soube, eram duas horas da madrugada, mais ou menos, que eles já iam ter que internar, fazer mais exames pra fazer a operação”, narrou. O cantor explicou que na manhã do dia seguinte era o aniversário de 7 anos de Dom, seu filho mais novo, e que durante o parabéns foi um “chororô”.

“Só que ali a gente ainda não estava sabendo, porque ia passar a quinta-feira toda fazendo os exames. Aí fez o pet scan, que é um exame que vê o corpo todo e tal. Graças a Deus não deu nada, era localizado. O médico só podia operar na sexta-feira, porque ainda tinha que fazer todo o exame”, explicou.

Apesar da cirurgia estar marcada para o dia da gravação do DVD, o médico o tranquilizou:

E aí ficou nisso, cancela DVD, não cancela, A cirurgia era meio-dia, o médico muito tranquilo. Ele fez a cirurgia, graças a Deus, deu tudo certo, por volta de meio-dia, quando foi cinco horas da tarde, a gente já tava com ele no quarto […] e quando foi umas sete horas da noite, foi quando teve a decisão final, já próximo a abrir os portões, né, de seguir com o DVD. Era para gravar meia-noite, coloquei o DVD para 3h30 da madrugada, que era a hora que eu ia conseguir, sair de São Paulo até chegar em Pernambuco.

Safadão contou ainda que após a gravação retornou para ficar com o filho e atualizou seu estado de saúde: “Realizei o DVD, terminei o DVD, voltei pro hospital, passei o resto do dia todo no hospital também, e na segunda-feira ele já saiu do hospital e agora está na fase de recuperação, e agora segunda-feira (13/10) já está de volta às aulas, e vida normal mesmo, atividade física, essas coisas, com mais uns 60 [dias], mas está bem”, finalizou.

