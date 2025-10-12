Wesley Safadão detalha drama vivido com filho e decisão de gravar DVD

Wesley Safadão, de 37 anos, abriu o coração para detalhar um dos momentos mais difíceis de sua vida: a descoberta de um tumor benigno na cabeça de seu filho Yhudy Lima, fruto de seu antigo relacionamento com Mileide Mihaile. Em entrevista ao portal LeoDias, o cantor compartilhou como lidou com o diagnóstico e a decisão de não adiar a gravação de seu DVD, que aconteceu no mesmo dia da cirurgia do filho.

“É impressionante como as pessoas nem imaginam o que estamos vivendo, a pressão, a loucura que é”, desabafou Wesley. A descoberta do problema de saúde de Yhudy foi repentina. O cantor contou que, ao levar o filho ao barbeiro, o profissional percebeu que o menino estava com dores fortes e não conseguia cortar o cabelo direito.

Wesley Safadão, Yhudy e Mileide Mihaile.

Yhudy é filho de Wesley Safadão com Mileide Mihaile

Mileide Mihaile e Yhudy

Mileide Mihaile e Yhudy

Yhudy e Wesley Safadão.

Após a consulta médica, a família foi rapidamente informada de que seria necessário realizar uma cirurgia para a remoção do tumor. “Fomos para o médico e, depois de alguns exames, foi confirmado que ele precisava operar. Era tarde, umas 2h da manhã, e foi quando o médico disse que a operação teria que ser feita na sexta-feira”, contou Safadão, explicando o cenário em que se encontravam.

Apesar da cirurgia estar agendada para o mesmo dia da gravação do DVD, Wesley decidiu não cancelar o evento. “A cirurgia era meio-dia, e o médico me tranquilizou bastante. Ele disse que tudo ia dar certo e que, se eu quisesse, podia seguir com o DVD”, relatou o cantor.

Safadão teve que fazer ajustes no cronograma da gravação, que inicialmente estava marcada para meia-noite, e foi transferida para as 3h30 da madrugada. “Eu sabia que teria que sair de São Paulo e ir até Pernambuco, então me organizei para conseguir fazer tudo”, explicou.

Cantor atualiza estado de saúde do filho

A cirurgia ocorreu conforme o planejado, e, por volta das 17h, Yhudy já estava se recuperando no quarto do hospital. “Fiz a gravação, terminei o DVD e, logo depois, voltei para o hospital. Passei o resto do dia todo lá”, contou Wesley, demonstrando a preocupação com a saúde do filho.

Na segunda-feira seguinte, Yhudy recebeu alta e já estava em processo de recuperação. “Ele já voltou para a escola e está se recuperando bem. A vida normal voltou, com algumas restrições, claro. Agora é só seguir com a recuperação e daqui a pouco ele já está 100%”, finalizou Safadão, aliviado pela boa notícia e pela recuperação de seu filho.