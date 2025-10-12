12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Wesley Safadão detalha drama vivido com filho e decisão de gravar DVD

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
wesley-safadao-detalha-drama-vivido-com-filho-e-decisao-de-gravar-dvd

Wesley Safadão, de 37 anos, abriu o coração para detalhar um dos momentos mais difíceis de sua vida: a descoberta de um tumor benigno na cabeça de seu filho Yhudy Lima, fruto de seu antigo relacionamento com Mileide Mihaile. Em entrevista ao portal LeoDias, o cantor compartilhou como lidou com o diagnóstico e a decisão de não adiar a gravação de seu DVD, que aconteceu no mesmo dia da cirurgia do filho.

Leia também

“É impressionante como as pessoas nem imaginam o que estamos vivendo, a pressão, a loucura que é”, desabafou Wesley. A descoberta do problema de saúde de Yhudy foi repentina. O cantor contou que, ao levar o filho ao barbeiro, o profissional percebeu que o menino estava com dores fortes e não conseguia cortar o cabelo direito.

5 imagensYhudy é filho de Wesley Safadão com Mileide MihaileMileide Mihaile e YhudyMileide Mihaile e YhudyYhudy e Wesley Safadão.Fechar modal.1 de 5

Wesley Safadão, Yhudy e Mileide Mihaile.

Reprodução/Redes sociais.2 de 5

Yhudy é filho de Wesley Safadão com Mileide Mihaile

Reprodução/Redes Sociais3 de 5

Mileide Mihaile e Yhudy

Reprodução/Redes sociais4 de 5

Mileide Mihaile e Yhudy

Reprodução/Redes sociais.5 de 5

Yhudy e Wesley Safadão.

Reprodução/Redes sociais.

Após a consulta médica, a família foi rapidamente informada de que seria necessário realizar uma cirurgia para a remoção do tumor. “Fomos para o médico e, depois de alguns exames, foi confirmado que ele precisava operar. Era tarde, umas 2h da manhã, e foi quando o médico disse que a operação teria que ser feita na sexta-feira”, contou Safadão, explicando o cenário em que se encontravam.

Apesar da cirurgia estar agendada para o mesmo dia da gravação do DVD, Wesley decidiu não cancelar o evento. “A cirurgia era meio-dia, e o médico me tranquilizou bastante. Ele disse que tudo ia dar certo e que, se eu quisesse, podia seguir com o DVD”, relatou o cantor.

Safadão teve que fazer ajustes no cronograma da gravação, que inicialmente estava marcada para meia-noite, e foi transferida para as 3h30 da madrugada. “Eu sabia que teria que sair de São Paulo e ir até Pernambuco, então me organizei para conseguir fazer tudo”, explicou.

Cantor atualiza estado de saúde do filho

A cirurgia ocorreu conforme o planejado, e, por volta das 17h, Yhudy já estava se recuperando no quarto do hospital. “Fiz a gravação, terminei o DVD e, logo depois, voltei para o hospital. Passei o resto do dia todo lá”, contou Wesley, demonstrando a preocupação com a saúde do filho.

Na segunda-feira seguinte, Yhudy recebeu alta e já estava em processo de recuperação. “Ele já voltou para a escola e está se recuperando bem. A vida normal voltou, com algumas restrições, claro. Agora é só seguir com a recuperação e daqui a pouco ele já está 100%”, finalizou Safadão, aliviado pela boa notícia e pela recuperação de seu filho.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost