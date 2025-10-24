“West End Girl”: Lily Allen relata que foi traída por David Harbour em novo álbum

Lily Allen voltou com um disco novo nesta sexta-feira (24/10), após mais de sete anos de hiato. Além de matarem a saudade, os fãs logo notaram que a estrela britânica está com a língua mais afiada do que nunca, com várias letras que falam do divórcio conturbado com o ator David Harbour. As canções do “West End Girl” relatam diversos episódios de traição.

Na faixa “Dallas Major”, por exemplo, ela canta sobre um relacionamento “aberto” e sobre o momento em que o parceiro “se desviou do combinado”. Já em “Pussy Palace”, a artista menciona ter descoberto uma “vida dupla” do companheiro, encontrando brinquedos sexuais, lubrificantes e “centenas” de camisinhas escondidos.

Em “4chan Stan”, Lily Allen relata ter achado um recibo de uma bolsa de grife comprada na loja Bergdorf Goodman. “Você levou alguém para fazer compras lá em maio de 2024”, canta. “Comprou uma bolsa pra ela, não foi barata / Eu estava em Londres, provavelmente dormindo”, diz outro trecho. E continua: “Por que não me diz o nome dela? Isso é ultrajante / O quê, ela é famosa?”.

Na música “Tennis”, a britânica fala sobre ter confrontado o marido após descobrir mensagens com uma mulher chamada Madeline, questionando se “foi só sexo ou havia emoção”.

A cantora, que se casou com Harbour em 2020, também revela o tipo de “acordo” que mantinham: “Seja discreto e não escancarado / Tinha que haver pagamento / E tinha que ser com estranhas”.

Em “Ruminating”, a artista expressa o desejo de continuar sendo o “número 1” do parceiro, mesmo sabendo que ele se envolvia com outras mulheres enquanto ela estava fora. E em “Sleepwalking”, menciona “garotas na cama dele” e a ausência de “romance desde que se casaram”.