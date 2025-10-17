Weverton tem lesão e vira dúvida para Flamengo x Palmeiras

O Palmeiras pode ter um desfalque importante para o clássico contra o Flamengo, neste domingo (19/10), às 16h, no Maracanã. O goleiro Weverton teve uma lesão na mão e será reavaliado nesta sexta-feira (17/10) para saber se terá condições de jogo.

A tendência é que o titular não atue no confronto da parte de cima da tabela. Caso o desfalque se confirme, Abel Ferreira deve escolher entre Marcelo Lomba, reserva imediato, e Carlos Miguel, recém-contratado e ainda sem estrear pelo clube.

Weverton disputou 58 partidas nesta temporada e é um dos principais líderes do elenco. Lomba participou de apenas quatro jogos no ano, enquanto Carlos Miguel ainda aguarda a primeira chance com a camisa Alviverde.

O Palmeiras ainda não se manifestou oficialmente sobre a situação. A definição deve ocorrer após o treino desta tarde, quando o goleiro será novamente avaliado pelo departamento médico.