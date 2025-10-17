Whindersson Nunes debocha de conversas entre João Vicente e Gracyanne

O suposto romance entre o ator João Vicente de Castro, o Renato de Vale Tudo, e a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa segue rendendo polêmica. Depois que novas conversas íntimas entre o ator da TV Globo e a ex-mulher de Belo vieram à tona, o humorista Whindersson Nunes debochou e fez piada com o “flerte” do artista. “Pior que eu”, disse.
“Pior que eu”
Para quem não viu, uma suposta conversa entre João Vicente e Gracyanne vazou na tarde desta sexta-feira (17/10). No papo, revelado por Leo Dias durante o Melhor da Tarde, o ator parece bastante empolgado e faz elogios ao corpo da musa fitness, que precisou deixar o Dança dos Famosos após romper os ligamentos do joelho.
“Foi tomar banho? Deixa eu ver sua barriga, tenho muito tesão nela, contraindo as veias. P*ta que pariu, você é muito gostosa”, pediu o ator de Vale Tudo. Logo depois, Gracyanne Barbosa teria provocado em resposta: “Quero você andando de quatro na minha casa”, escreveu.
Diante da troca de mensagens picante, Whindersson Nunes se manifestou. No seu perfil do X, antigo Twitter, o ex-marido de Luísa Sonza debochou do “flerte” de João Vicente de Castro: “O João Vicente conseguiu flertar pior que eu falando de sorvete de Óreo”, brincou o famoso.
Nos comentários, seguidores reagiram ao romance de João Vicente e Gracyanne. “João Vicente busca a testo que não tá nele”, zombou um internauta. “Reunião dos maus flertadores e não me convidaram, que é isso, me sinto ofendido”, brincou outro. “Até eu faço melhor, a baixaria veio muito cedo”, apontou um seguidor.
Áudios
Ontem, depois que o suposto romance entre Gracyanne e João Vicente foi revelado, a coluna Fabia Oliveira divulgou áudios exclusivos que mostram a influenciadora fitness detalhando seu relacionamento com o ator. As gravações são de abril deste ano.
Gracyanne Barbosa encheu João Vicente de elogios. “O João é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa agrega muito pra mim. Além de ser gato, culturalmente né? É um cara de uma outra vida. O pouco que eu estive com ele eu aprendo muito, isso é bacana”, disse.
Em outro momento, a musa fitness ressaltou, no entanto, que não estava “inteira” na relação: “Mas eu não tô inteira com ele, e eu não tinha o que falar. A gente nem tá ficando nesse momento, depois que eu dei a declaração de querer voltar, a gente conversou e tamo dando um tempo.”
Em um trecho, ela admite que eles se encontravam nos dias de folga dele, mas que o affair tinha esfriado. “Confesso que no domingo, um dia que a gente sempre estava junto, esperei ele me chamar, mandei um memes no Instagram, mas não me chamou não. Mas vai ser no tempo certo”, comentou.