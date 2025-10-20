Whindersson Nunes desabafa sobre violão quebrado em voo e faz apelo à companhia aérea

Whindersson Nunes usou as redes sociais nesta segunda-feira (20/10) para desabafar após ter o segundo violão quebrado enquanto era transportado em um voo comercial para o Rio de Janeiro. O comediante deixou claro que, apesar do seu descontentamento, não tinha a intenção de prejudicar ninguém, muito menos causar demissão, mas fez um apelo para que os funcionários tenham mais atenção e cuidado.

“Vamos falar sobre a palavra ‘cuidado’, sobre a palavra ‘carinho’ e sobre a palavra ‘amor’? Esse é um problema que eu tenho enfrentado nas linhas aéreas. A turma fala pra mim: ‘Por que tu não leva mais teus cachorros pra viajar?’, se eles fazem isso com coisas inanimadas”, iniciou o artista.

Whindersson Nunes durante reunião com o governador do Piauí, Rafael Fonteles

O humorista mostrou como ficou o violão danificado após o voo e ressaltou que essa foi a segunda vez em que algo do tipo aconteceu: “A minha vontade aqui não é causar mal a ninguém, nem provocar a demissão de ninguém. Eu sei que todo mundo trabalha, está todo mundo estressado, sem saber o que fazer, tudo está caro, tudo está difícil, está difícil manter o amor enquanto se faz o trabalho”, ressaltou.

“Então, assim, é só um pedido para você, trabalhador brasileiro, que atua em qualquer área: reflita sobre as palavras carinho e cuidado. Porque, se toda vez que a gente leva as coisinhas, elas voltam quebradas… Se fosse uma pessoa, tinha quebrado o pescoço mesmo, bicho”, finalizou.