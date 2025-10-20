20/10/2025
Universo POP
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17

Whindersson Nunes desabafa sobre violão quebrado em voo e faz apelo à companhia aérea

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
whindersson-nunes-desabafa-sobre-violao-quebrado-em-voo-e-faz-apelo-a-companhia-aerea

Whindersson Nunes usou as redes sociais nesta segunda-feira (20/10) para desabafar após ter o segundo violão quebrado enquanto era transportado em um voo comercial para o Rio de Janeiro. O comediante deixou claro que, apesar do seu descontentamento, não tinha a intenção de prejudicar ninguém, muito menos causar demissão, mas fez um apelo para que os funcionários tenham mais atenção e cuidado.

“Vamos falar sobre a palavra ‘cuidado’, sobre a palavra ‘carinho’ e sobre a palavra ‘amor’? Esse é um problema que eu tenho enfrentado nas linhas aéreas. A turma fala pra mim: ‘Por que tu não leva mais teus cachorros pra viajar?’, se eles fazem isso com coisas inanimadas”, iniciou o artista.

Veja as fotos

Divulgação: Governo do Estado do Piauí
Whindersson Nunes durante reunião com o governador do Piauí, Rafael FontelesDivulgação: Governo do Estado do Piauí
LeoDias / Giovanne Menezes
Whindersson Nunes minimiza polêmica com NiKolas Ferreira: “Ele tem umas ideias meio tortas”LeoDias / Giovanne Menezes
Reprodução: Instagram/@whinderssonnunes
Whindersson NunesReprodução: Instagram/@whinderssonnunes
Foto: Portal LeoDias
Whindersson NunesFoto: Portal LeoDias

Leia Também

O humorista mostrou como ficou o violão danificado após o voo e ressaltou que essa foi a segunda vez em que algo do tipo aconteceu: “A minha vontade aqui não é causar mal a ninguém, nem provocar a demissão de ninguém. Eu sei que todo mundo trabalha, está todo mundo estressado, sem saber o que fazer, tudo está caro, tudo está difícil, está difícil manter o amor enquanto se faz o trabalho”, ressaltou.

“Então, assim, é só um pedido para você, trabalhador brasileiro, que atua em qualquer área: reflita sobre as palavras carinho e cuidado. Porque, se toda vez que a gente leva as coisinhas, elas voltam quebradas… Se fosse uma pessoa, tinha quebrado o pescoço mesmo, bicho”, finalizou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost