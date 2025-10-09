09/10/2025
Whindersson Nunes lamenta morte de Arturo Gatti Jr., filho de astro do boxe

Atenção: a matéria a seguir traz relatos sensíveis e pode ocasionar gatilhos de crise de ansiedade, depressão e suicídio. Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais importante passo. Procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

O humorista Whindersson Nunes, de 30 anos, usou as redes sociais, na noite desta quarta-feira (8/10), para se despedir de Arturo Gatti Jr., de 17 anos, filho do lendário boxeador canadense Arturo Gatti, que morreu em 2009.

O adolescente foi encontrado morto dentro do apartamento que morava com sua mãe, Amanda Rodrigues, no México.

No post feito no Instagram, Whindersson escreveu: “Um dia entenderemos tudo isso, maninho.. Deus te receba. Arturo Gatti Jr. 2008 – 2025″, junto de uma foto tirada ao lado do jovem. Em meio aos comentários, seguidores e amigos de Whindersson deixam mensagens de força e apoio ao humorista.

“A gente só percebe que a vida é um sopro, quando alguém do nosso convívio se vai, riam mais, semeiem o amor e façam o que vos traz felicidade”, declarou um. “A luta não acabou. Depressão jamais será ‘frescura’, quem já perdeu alguém pra essa doença, sabe bem. Converse, abra seu coração e se não tiver que te ouvir? Disque 188 O centro de ajuda a vida estará 24h online para ajudá-lo (a). Que Deus conforte essa família”, afirmou outro.

A notícia da morte de Arturo Jr. foi divulgada por amigos do jovem e confirmada pela família à emissora canadense, TVA Nouvelles. Segundo informações passadas à emissora, o corpo do jovem foi encontrado por um vizinho da família. A morte do jovem ocorreu cerca de 16 anos após o óbito de seu pai, Arturo Gatti, grande nome do boxe canadense que morreu em 2009, em Porto de Galinhas, em Pernambuco.

