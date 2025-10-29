will-e-shia-protagonizam-barraco-em-“a-fazenda-17”:-“manipulador-barato”

29/10/2025
A madrugada desta quarta-feira (29/10) em “A Fazenda 17” foi marcada por um barraco entre Will e Shia. Após a votação que definiu os rumos da Prova do Fazendeiro, os dois peões protagonizaram uma discussões intensa, com trocas de ofensas, ironias e provocações que agitaram a casa e dividiram os participantes.

Tudo começou quando Will criticou a estratégia de Shia durante a votação, chamando o colega de “covarde” e “bundão”. “Por que ele não falou ‘vota em mim então’? Ele queria voltar Fazendeiro, é óbvio. Não vou deixar. Fica mais uma semana de lua de mel e, na semana que vem, a gente vê como vai ser”, disparou o influenciador, irritado com o resultado.

Shia não deixou barato e rebateu na hora: “Falador passa mal, meninão”. O clima esquentou ainda mais quando ele retrucou as críticas, dizendo que Will “não faz nada” dentro do jogo. “Lua de mel é trabalho o dia inteiro. Você faz o quê? Nada”, provocou, fazendo ligação com a fama de estar em lua de mel com Michelle Barros. A resposta veio afiada: “Manipulador barato. Sete cigarros aqui, senão ele surta!”, rebateu Will, acusando o rival de ser instável emocionalmente.

A troca de farpas continuou e sobrou até para os outros peões. Shia chamou Will de “burro” e disse que o cérebro dele “é do tamanho de uma azeitona”, enquanto Will o acusou de “fazer novela religiosa dentro da casa”. Saory, que tentava acalmar os ânimos, também foi alvo das provocações de Will, que a mandou “se enxergar” e ainda prometeu: “Isso aqui não vai flopar”.

Com o clima cada vez mais tenso, a discussão deixou claro que a rivalidade entre Shia e Will está longe de acabar e ambos prometeram “acertar as contas” nas próximas dinâmicas.

