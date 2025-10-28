Will Guimarães acusa Saory de “traição” com ele enquanto namorava Marcello Novaes

A discussão que tomou conta da sede de “A Fazenda 17” nesta terça-feira (28/10) ganhou um novo capítulo fora do confinamento. Will Guimarães insinuou que Saory teria mantido contato com ele enquanto namorava o ator Marcello Novaes, afirmando que possui prints que comprovariam a acusação. Porém, o time responsável pelas redes sociais da peoa divulgou uma imagem afirmando que o modelo distorceu os fatos.

Na publicação, a equipe se posiciona com a frase: “Will mentiu!”. O material ainda traz prints e informações para contestar a versão do influenciador. Segundo o esclarecimento, Saory e o ator teriam terminado em abril, enquanto o aniversário de Novaes é em agosto, o que inviabilizaria a narrativa apresentada por Will. O post também mostra a mensagem enviada pela dentista ao ex-namorado: um parabéns curto e sem indícios de traição.

Will ameaçou expor mensagem que teria recebido de Saory enquanto ela ainda namorava o ator Marcello Novaes
Equipe de Saory desmente informação de Will
Marcello Novaes e Saory Cardoso quando namoravam
Saory coloca namoro de Rayane Figliuzzi e Belo em xeque: "Será que ainda está com você?"
Saory Cardoso

A confusão começou quando Will entrou no meio de uma briga entre Saory e Rayane. Ele acusou a loira de ser “infiel” e afirmou ter “provas” de uma resposta de Saory a um Stories do Instagram dele, quando ela ainda estaria comprometida. “Dois dias depois estava desejando feliz aniversário para ele”, provocou o peão, sugerindo ter recebido mensagens nesse período.

A participante não deixou barato e reagiu prontamente à acusação, cobrando que Will mostrasse o que alega ter. A equipe reforçou o posicionamento ao publicar que o colega de confinamento tenta criar uma narrativa sobre uma mensagem de aniversário enviada meses após o término.

Marcello Novaes, de 63 anos e conhecido pelas tramas de novelas da TV brasileira, também acabou envolvido na polêmica. Até o momento, o artista não se manifestou sobre o episódio.

A troca de farpas acontece às vésperas da formação de mais uma Roça, intensificando desentendimentos e alianças dentro do reality. A acusação de Will reacende o clima de rivalidade e promete render novas consequências no jogo, já que Saory deixou claro que não aceitará ter sua reputação atacada sem provas.