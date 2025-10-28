28/10/2025
Universo POP
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro

Will Guimarães acusa Saory de “traição” com ele enquanto namorava Marcello Novaes

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
will-guimaraes-acusa-saory-de-“traicao”-com-ele-enquanto-namorava-marcello-novaes

A discussão que tomou conta da sede de “A Fazenda 17” nesta terça-feira (28/10) ganhou um novo capítulo fora do confinamento. Will Guimarães insinuou que Saory teria mantido contato com ele enquanto namorava o ator Marcello Novaes, afirmando que possui prints que comprovariam a acusação. Porém, o time responsável pelas redes sociais da peoa divulgou uma imagem afirmando que o modelo distorceu os fatos.

Na publicação, a equipe se posiciona com a frase: “Will mentiu!”. O material ainda traz prints e informações para contestar a versão do influenciador. Segundo o esclarecimento, Saory e o ator teriam terminado em abril, enquanto o aniversário de Novaes é em agosto, o que inviabilizaria a narrativa apresentada por Will. O post também mostra a mensagem enviada pela dentista ao ex-namorado: um parabéns curto e sem indícios de traição.

Veja as fotos

Reprodução: YouTube/A Fazenda
Will ameaçou expor mensagem que teria recebido de Saory enquanto ela ainda namorava o ator Marcello NovaesReprodução: YouTube/A Fazenda
Reprodução: Instagram/@saorycardoso
Equipe de Saory desmente informação de WillReprodução: Instagram/@saorycardoso
Reprodução: Instagram
Marcello Novaes e Saory Cardoso quando namoravamReprodução: Instagram
Reprodução: Record TV
Saory coloca namoro de Rayane Figliuzzi e Belo em xeque: “Será que ainda está com você?”Reprodução: Record TV
Reprodução: Record
Saory CardosoReprodução: Record

Leia Também

A confusão começou quando Will entrou no meio de uma briga entre Saory e Rayane. Ele acusou a loira de ser “infiel” e afirmou ter “provas” de uma resposta de Saory a um Stories do Instagram dele, quando ela ainda estaria comprometida. “Dois dias depois estava desejando feliz aniversário para ele”, provocou o peão, sugerindo ter recebido mensagens nesse período.

A participante não deixou barato e reagiu prontamente à acusação, cobrando que Will mostrasse o que alega ter. A equipe reforçou o posicionamento ao publicar que o colega de confinamento tenta criar uma narrativa sobre uma mensagem de aniversário enviada meses após o término.

Marcello Novaes, de 63 anos e conhecido pelas tramas de novelas da TV brasileira, também acabou envolvido na polêmica. Até o momento, o artista não se manifestou sobre o episódio.

A troca de farpas acontece às vésperas da formação de mais uma Roça, intensificando desentendimentos e alianças dentro do reality. A acusação de Will reacende o clima de rivalidade e promete render novas consequências no jogo, já que Saory deixou claro que não aceitará ter sua reputação atacada sem provas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost