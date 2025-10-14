William Bonner e Globo causam revolta após deboche ao vivo com a Band

William Bonner, apresentador da TV Globo, esteve em um evento da emissora nesta segunda-feira (13/10) e aproveitou para cutucar a rival Band, que perdeu os direitos da Fórmula 1 após 5 anos de detenção dos direitos oficiais.
“No ano que vem a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Por que saiu da Globo… Fórmula 1 é um esporte interessante”, disse o jornalista.
O Bonner debochando da Band falando da Fórmula 1. #UpFrontGlobo2026 #Upfront pic.twitter.com/r8mFTTv5YH
— Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 14, 2025
O comentário, entretanto, não foi bem visto pelos comunicadores da Band. No X, o narrador Téo José, foi direto ao rebater a fala de William Bonner. “É, esta emissora mudou mesmo. Tem gente que além da ética, perdeu o respeito. Fim triste”, disse Téo.
Outro que falará sobre o assunto é o ex-jogador Craque Neto, que comanda o programa Os Donos da Bola. O apresentador prometeu para colegas que comentará sobre o caso na edição desta terça-feira (14/10) e responderá William Bonner.